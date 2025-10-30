°ËÆ£º»è½¡¢¤ª¼ò¤È¤ÎÁêÀ¤¬ºÇ¹â¤Ê"¿ä¤·"¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡Ú#¿ä¥·¥´¥È¡¼¥¯¡Û
±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£º»è½¡£Æ±Ì¾¾®Àâ¤Î¼Â¼Ì²½¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¡¢¾ÂÂÞ¸òÈÖ¶ÐÌ³¤Î½äºº¡¦¸öÅÄ¤ò±é¤¸¤ë¡£ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ê¹ÔÆ°ÇÉ¤Ç¡¢ÇúÃÆÁÜº÷¸½¾ì¤ò¶î¤±²ó¤ëÂ¸ºß´¶¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
»ÒÌò»þÂå¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡×¤ä¼ç±éºî¡Ö¥·¥Ã¥³¥¦!!¡Á¸¤¤È»ä¤È¼¹¹Ô´±¡Á¡×¡¢±Ç²è¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤À¤±¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ÇÉý¹¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£¶áÇ¯¤ÏÀ¼¤Î»Å»ö¤äÉñÂæ¤Ê¤É³èÆ°¤Î¾ì¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î"¿ä¤·"¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ª
¡½¡½°ËÆ£¤µ¤ó¤¬ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö¶úÍÈ¤²...¡ª¡ª¡×
¡½¡½(¾Ð)
¡Ö¶úÍÈ¤²¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¤½¤â¤½¤âÍÈ¤²Êª¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£°ì»þ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶úÍÈ¤²¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤Æ...¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢µ×¡¹¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¶úÍÈ¤²Ç®¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¡¢ºòÆü¤ÎÈÕ¤´ÈÓ¤â¶úÍÈ¤²¤Ç¤·¤¿¡ª¤½¤ì¤°¤é¤¤Âç¹¥¤¤Ç¡ª¡×
¡½¡½¤ªÅ¹¤È¤«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥¥ì¥¤¤Ç¾åÉÊ¤Ê¤ªÅ¹¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÉ¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ"º£Æü¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©"¤Ã¤ÆÃµ¤¹´¶¤¸¤Î¤ªÅ¹¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊÌ¤Ë¥ì¥È¥í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»¨Â¿¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÃúÇ«¤¹¤®¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¶úÍÈ¤²¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¹¬¤»¤À¤Ê¡Á¤Ã¤ÆºòÆü¤â¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡½¡½¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡Ö´ðËÜ¤Ï¥½¡¼¥¹¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±ö¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤·..."¤½¤¦Íè¤¿¤«¡ª"¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¶úÍÈ¤²¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶úÍÈ¤²¤Ï¡©
¡ÖºòÆü¿©¤Ù¤¿¡¢¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤¥Á¥ç¥ê¥½¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍÈ¤²¤ó¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÁÇÍÈ¤²¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ°á¤¬ÍæÀû¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡ª¡©¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍæÀû¤¬¤Á¤ç¤¦¤É°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤ÆÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê...»Â¿·¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤â¤Ä¤±¤º¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¸µ¡¹¿É¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤¬¿Ê¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶úÍÈ¤²¤È¤ª¼ò¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÑºÇ¹â¤À¤Ê¡Á¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô¡¡¼Ì¿¿¡áÉÍÀ¥¾¼ù
¸ø³«¾ðÊó
±Ç²è¡ÖÇúÃÆ¡×
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â)
¸¶ºî¡§¸â¾¡¹À
´ÆÆÄ¡§±Ê°æÁï
½Ð±é¼Ô¡§»³ÅÄÍµµ®¡¢°ËÆ£º»è½¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢ºäÅìÎ¶ÂÁ¡¢´²°ìÏº¡¢ÅÏÉôÆÆÏº¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¤Û¤«