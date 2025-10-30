銀座コージーコーナー、芋ようかんをサンドしたケーキやスイートポテトのケーキ、紅芋のモンブランを発売【秋のお芋スイーツフェア】
銀座コージーコーナーは、2025年11月1日から全国の生ケーキ取扱店で「秋のお芋スイーツフェア」を開催する。ラインアップは「芋ようかんショート」(税込594円)、「スイートポテトケーキ(紅はるか&紅あずま)」(税込518円)、「沖縄県産紅芋のモンブラン」(税込518円)の全3品。
※北海道･九州地方と、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。
価格:税込594円
販売期間:11月1日〜11月30日ごろ
しっとりとした芋ようかんをサンドした、ずっしり食べ応えのあるショートケーキ。上面にはなめらかなさつまいもクリームを絞り、カラメルソースを絡めた蒸し芋をトッピングした。
銀座コージーコーナー「芋ようかんショート」
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:451kcal
たんぱく質:5.4g
脂質:24.2g
炭水化物:53.4g
食塩相当量:0.3g
価格:税込518円
販売期間:販売中〜11月30日ごろ
2種のさつまいもの濃密な味わいが楽しめるスイートポテト生地で、ずっしりと食べ応えのある季節限定ケーキに仕上げた。甘みが強くねっとりした食感のさつまいも「紅はるか」と、ほどよい甘さとホクホクした食感の「紅あずま」を使用した生地に、生クリーム入りホイップクリームと、紅はるかの甘露煮、芋蜜ソースをトッピングしている。
※原材料の一部にはちみつを使用しているため、一歳未満の乳児には食べさせないこと。
銀座コージーコーナー「スイートポテトケーキ(紅はるか&紅あずま)」
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:374kcal
たんぱく質:5.3g
脂質:22.5g
炭水化物:37.6g
食塩相当量:0.2g
価格:税込518円
販売期間:11月1日〜2026年1月5日ごろ
※12月22日〜25日は販売休止。
濃厚な甘みとねっとりした食感が特徴の沖縄県産紅芋を使ったモンブラン。たっぷり絞った紅芋あんの濃厚な甘みと、爽やかな味わいのチーズクリームの組み合わせが楽しめる。土台に絞ったまろやかな甘みの黒糖入りカスタードと、上面に飾ったかのこ豆がアクセントになっている。
※原材料の一部にはちみつを使用しているため、一歳未満の乳児には食べさせないこと。
銀座コージーコーナー「沖縄県産紅芋のモンブラン」
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:369kcal
たんぱく質:5.4g
脂質:21.4g
炭水化物:39.2g
食塩相当量:0.2g