事務所の顔だと思う「STARTO社所属の40、50代タレント」ランキング！ 「櫻井翔」を抑えた堂々の1位は？
芸能事務所の「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO社）には、多くの男性タレントが所属しています。
そこで、All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STRATO社の40、50代タレント」に関するアンケート調査を実施。今回は、40、50代のベテランに限定したランキングです。
この記事では、「事務所の顔だと思う『STARTO社所属』の40、50代タレント」に関するランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は嵐の櫻井翔さんです。櫻井さんは、1999年11月に嵐のメンバーとしてデビュー。グループは数多くのヒット曲を発表し、国民的な人気を獲得します。
櫻井さんは、個人で俳優業を中心に活躍。さらに、高学歴アイドルとして人気となり、『news zero』（日本テレビ系）などでキャスターを長く務めています。司会としてもバラエティー番組をはじめ、2018年、2019年には2年連続で「NHK紅白歌合戦」の司会を担当。2025年には初の書籍『櫻井翔の建築を巡る旅。【現代建築編】』（マガジンハウス）を発売するなど、多方面で大活躍するアイドルです。
回答者からは、「CMに抜擢されることが多く、報道番組やバラエティのレギュラーもしている」（30代女性／埼玉県）、「世代的にも、嵐が一番人気で不動のイメージが強い」（20代女性／愛知県）、「長年会社に貢献し日本中で誰もが知っているトップアイドルの方だから」（50代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
1位は木村拓哉さんでした。木村さんは、1991年9月にSMAPのメンバーとしてデビュー。グループは、解散するまで長く国民的な人気を維持し続けました。
木村さん個人では、俳優として『ロングバケーション』『ラブジェネレーション』（ともにフジテレビ系）、『ビューティフルライフ』（TBS系）など大ヒットドラマに出演。日本を代表する俳優として知られ、現在も数多くの作品で主演を務めています。
そんな木村さんは、事務所で年長者として後輩をかわいがっていることでも有名。自身のYouTubeチャンネルで、事務所の後輩アイドルとコラボすることも多く、まさに事務所の顔だと言えそうです。
回答者からは、「木村拓哉を超える人はいないし、長年トップの座を守っていると感じる」（40代女性／埼玉県）、「スーパースターとして長年活躍し、STARTOの象徴的な存在だから」（60代男性／愛知県）、「日本で一番有名なスターだと思う」（40代男性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STRATO社の40、50代タレント」に関するアンケート調査を実施。今回は、40、50代のベテランに限定したランキングです。
この記事では、「事務所の顔だと思う『STARTO社所属』の40、50代タレント」に関するランキングを紹介します。
2位：櫻井翔（嵐）／80票
2位は嵐の櫻井翔さんです。櫻井さんは、1999年11月に嵐のメンバーとしてデビュー。グループは数多くのヒット曲を発表し、国民的な人気を獲得します。
櫻井さんは、個人で俳優業を中心に活躍。さらに、高学歴アイドルとして人気となり、『news zero』（日本テレビ系）などでキャスターを長く務めています。司会としてもバラエティー番組をはじめ、2018年、2019年には2年連続で「NHK紅白歌合戦」の司会を担当。2025年には初の書籍『櫻井翔の建築を巡る旅。【現代建築編】』（マガジンハウス）を発売するなど、多方面で大活躍するアイドルです。
回答者からは、「CMに抜擢されることが多く、報道番組やバラエティのレギュラーもしている」（30代女性／埼玉県）、「世代的にも、嵐が一番人気で不動のイメージが強い」（20代女性／愛知県）、「長年会社に貢献し日本中で誰もが知っているトップアイドルの方だから」（50代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
1位：木村拓哉／138票
1位は木村拓哉さんでした。木村さんは、1991年9月にSMAPのメンバーとしてデビュー。グループは、解散するまで長く国民的な人気を維持し続けました。
木村さん個人では、俳優として『ロングバケーション』『ラブジェネレーション』（ともにフジテレビ系）、『ビューティフルライフ』（TBS系）など大ヒットドラマに出演。日本を代表する俳優として知られ、現在も数多くの作品で主演を務めています。
そんな木村さんは、事務所で年長者として後輩をかわいがっていることでも有名。自身のYouTubeチャンネルで、事務所の後輩アイドルとコラボすることも多く、まさに事務所の顔だと言えそうです。
回答者からは、「木村拓哉を超える人はいないし、長年トップの座を守っていると感じる」（40代女性／埼玉県）、「スーパースターとして長年活躍し、STARTOの象徴的な存在だから」（60代男性／愛知県）、「日本で一番有名なスターだと思う」（40代男性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)