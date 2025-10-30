俳優竜星涼（32）が30日、都内で行われた「ひみつのチュロス『フィッチュロス』オープン記念トークイベント」に登壇した。

スイーツ好きで知られており「子どもの頃から甘いもの好きでしたけど、自分で買えるようになってから特にケーキとかは誕生日やクリスマスじゃなくても買っていいんだって。そこから火が付いた気がしますね」と笑顔。俳優のほかパティシエの夢も抱いていたといい「学生の頃ですね。ドラマや映画でその世界を見たときに、自分もそういう仕事してみようかなっていうのがきっかけ」と明かした。MCからパティシエ役への意欲を聞かれると「意外とこれ、僕言ってるんですけど、なかなか（役が）来ないんですよね」と笑いを誘った。

株式会社ニッスイは30日から、東京・東急プラザ原宿「ハラカド」で「おさかなのソーセージ」や「おいしいものをちょっとだけ」(ちくわ)を使った新感覚スイーツ「フィッチュロス」を数量限定で提供する。竜星は「フィッチュロス」にソースを付けながら試食し「外はかりっと中はふわっとで、すごく良い相性。これは革命」と絶賛した。