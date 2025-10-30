佐々木希「子供がハマった」リピートして作った料理公開「身体に良さそう」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/10/30】女優の佐々木希が10月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。「子供がハマった」という手料理を披露し、話題になっている。
【写真】37歳2児の母女優「子供がハマった」健康的な料理公開
佐々木は、ピクルス、生姜焼き、煮物の3つの料理を続けて投稿。ピクルスには「大人用にこの前ピクルス作ったら、まさかの子供がハマった なのでまた作ってみた」、生姜焼きには「野菜たっぷり」とそれぞれコメント。3品目の「いつもの煮物」にも大根、ニンジン、マイタケといった野菜がたっぷりと入っている。
この投稿には「健康的で美味しそう」「野菜がたっぷりで真似したい」「身体に良さそう」「子どもが喜ぶメニューで最高」「栄養満点」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆佐々木希「野菜たっぷり」手料理公開
◆佐々木希の手料理が話題
