サーティワン、11月の新フレーバー「カラメルアップルパイ」登場 中にはシナモンクッキー
【モデルプレス＝2025/10/30】サーティワン アイスクリームでは、11月1日から期間限定で、11月の新作フレーバー「カラメルアップルパイ」を発売する。
【Not Sponsored 記事】
◆サーティワン新作「カラメルアップルパイ」登場
香ばしいアップルパイ風味のアイスクリームに、まろやかでコクのあるアーモンドクリーム風味アイスクリームを合わせ、バターとシナモンが香るシナモンクッキーをINした「カラメルアップルパイ」。カラメルで煮込んだ甘酸っぱいりんごをイメージしたカラメルアップルリボンを合わせたら、サーティワン流本格アップルパイとなっている。
◆「カラメルアップルパイ」おすすめの組み合わせは？
さらに、サーティワンがおすすめする「カラメルアップルパイ」 ダブルでの組み合わせは、バニラとジャモカコーヒー。「カラメルアップルパイ」×「バニラ」は、まるでカフェのデザートのよう。焼きたてのアップルパイに、バニラの豊かな香りと相性が抜群だ。「カラメルアップルパイ」×「ジャモカコーヒー」は、ネルドリップ式で抽出したコーヒーだけを使用したフレーバーと合わせて、優雅なひとときを演出。なお、レギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルに変更することができる。（modelpress編集部）
