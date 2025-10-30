オープンマリッジ公表・進撃のノア、夫・ヒカルは「最高の旦那」仲睦まじい2ショット公開「変な夫婦かもしれないけど…」
【モデルプレス＝2025/10/30】実業家の進撃のノアが10月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫であるYouTuber・ヒカルとの仲睦まじい様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ヒカル＆進撃のノア「ラブラブで羨ましい」夫婦で密着
ノアは「みんなから見たら変な夫婦かもしれないけど 私にとっては最高の旦那です」「ノアが1番大切にしてる場所を仲間も 本当に大切に思ってくれてありがとう」とコメントし、動画を公開。華やかな会場で、ヒカルとともにグラスにシャンパンを流し入れ、肩を寄せ合う仲睦まじい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「素敵な夫婦」「最高の旦那様ですね」「信頼関係が羨ましい」「お似合いの2人」「ラブラブで羨ましい」「絆が強い」といった声が上がっている。
ヒカルは5月31日に自身のYouTubeチャンネルを通じて、進撃のノアとの「交際0日婚」を報告。9月14日には「僕たちはオープンマリッジで生きていきます」と動画内で宣言し「簡単に言いますね。浮気OKです」と説明した。オープンマリッジについては「夫婦がお互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」と情報を補足。この動画を受け、ヒカルのYouTubeチャンネル登録者数が大幅に減る事態となった。（modelpress編集部）
◆進撃のノア、ヒカルを「最高の旦那」と称賛
◆進撃のノアの投稿に反響
