NCT 127ドヨン＆ジョンウ、同時に入隊発表 12月8日より
【モデルプレス＝2025/10/30】グローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティー イチニナナ）のドヨン（DOYOUNG）とジョンウ（JUNGWOO）が、12月8日より入隊することがわかった。10月30日、所属事務所がWeverseを通じて発表した。
【写真】入隊中のNCTメンバー、日本でのプリクラ2ショ
ドヨンは陸軍現役、ジョンウは陸軍軍楽隊として入隊。入所当日について「安全のためにファンの皆様の現場訪問はご遠慮ください」と呼びかけている。
現在NCT 127は、テヨン（TAEYONG）とジェヒョン（JAEHYUN）が入隊している。（modelpress編集部）
