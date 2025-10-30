「見た瞬間、やったなと思った」整形疑惑をかけられた元K-POPアイドル、“1カ月前”の写真で反論？

ガールズグループAOA出身のチョアが、突然浮上した整形疑惑を受けて1カ月前の写真を公開した。

《写真》チョア、衝撃のビフォーアフター

10月30日、チョアは自身のインスタグラムに「もう1カ月前」という短いコメントとともに、数枚の写真を掲載した。

公開された写真には、チョアが約1カ月前にイベント会場のフォトウォールに登場した姿が収められている。

公式の場に姿を見せたチョアは、普段と変わらぬ美しい容姿を披露し、ボブのヘアスタイルがラブリーな魅力を放っていた。

（写真＝チョアInstagram）「もう1カ月前」と投稿した写真

先立ってチョアは近況写真を公開したが、以前とはすっかり変わった外見が注目を集めた。果物を手にしたチョアは、まるで別人を見るような顔立ちやメイクで驚きを誘った。

その写真のチョアは、黒のノースリーブワンピース姿でミニトマトやマスカットを手にポーズを取ったり、花瓶の近くでカメラを見つめたりしていた。整ったブラウン系のセミボブカットの髪型に、シャープになったフェイスライン、はっきりとした目鼻立ちが洗練された雰囲気を漂わせている。

これまでの爽やかなショートカット時代のイメージとは、まったく異なる印象だ。

（写真＝チョアInstagram）

これを見たファンたちは「以前よりずっと大人っぽくなった」「雰囲気が完全に変わった」「AIで作った写真ではないのか」「見た瞬間、整形したと思った」「AOA時代のチョアではない」といった様々な反応を見せた。

チョアは2012年にAOAのメンバーとしてデビューし、『Short Hair』『Heart Attack』などのヒット曲で大きな人気を得た。2017年に不眠症とうつ症状を理由にグループを脱退して活動を一時中断したが、現在は個人チャンネルや多様なコンテンツ活動を通じてファンと交流を続けている。

（記事提供＝OSEN）