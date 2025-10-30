405万円！ スバル「コンパクトSUV」ゴツゴツタイヤ＆黄色アクセントがカッコいい「ウィルダネスエディション」新設定！ マッドフラップがワイルドすぎる「クロストレック」限定販売！

ゴツゴツタイヤ＆黄色アクセントがカッコいい！

スバルは2025年10月30日、「クロストレック」の特別仕様車「Touring WILDERNESS Edition／Limited WILDERNESS Edition（以下、ウィルダネス エディション）」を発表しました。

クロストレックは、コンパクトなボディに本格的なSUV性能を備え、ラギッドかつスポーティなデザインを採用。都会からアウトドアまで、幅広いシーンに活用できる多用途性を実現したクロスオーバーSUVです。

ラギッドに仕立てた「クロストレック ウィルダネスエディション」

【画像】超カッコいい！ これが「ウィルダネスエディション」です！（30枚以上）

そして「ウィルダネス」は、北米市場のアウトドアニーズに応えるため誕生した、スバルのアドベンチャーシーンをけん引するSUVブランド。

北米では、クロストレックのほか「フォレスター」と「アウトバック」にウィルダネスが設定されており、いずれも標準車をベースに走破性と機能性を高め、タフなデザインを取り入れることで、際立ったオフロード性能を実現しています。

今回、ウィルダネスのブランドコンセプトを日本市場向けに表現した特別仕様車としてウィルダネスエディションが設定されました。

両モデルは、e-BOXER（マイルドハイブリッド）を搭載する「ツーリング」または「リミテッド」をベースに、さらなるラギットさを際立たせる専用アイテムを装備しています。

見た目のゴツさだけでなく、傷つきにくく、傷がついた場合でも目立ちにくい「Deco Boco Black塗装」を施したドアミラーカバーやドアアンダーガーニッシュ、カーゴステップパネルを装備。

タイヤは、トーヨータイヤ「オープンカントリーA／T III」を採用。このタイヤはオンロード・オフロード両方に対応し、スノーフレークマークもついているため、規制のある雪道でも走行可能です。

加えて、マッドフラップも装着することで、ドライバーの冒険心を掻き立てるワイルドな外観を実現しています。

ホイール自体は純正ですが、ウィルダネスのブランドカラーである「アナダイズドイエロー」のステッカーが装着されます。この色は単なる装飾ではなく、けん引フックの位置など、機能性を持つ場所を示す実用的な意味合いを持たせました。

また、「WILDERNESS」リアオーナメントを装備することで、特別感を演出しています。

※ ※ ※

価格（消費税込）は、ツーリング ウィルダネスエディションが405万5920円、リミテッド ウィルダネスエディションが409万9920円です。マイルドハイブリッド車をベースとすることで、手が届きやすい価格を実現しました。

ウィルダネスエディションは500台の限定販売とし、2025年10月30日から11月30日の期間中に全国のスバル販売店で抽選申し込みを受け付けます。

なお、大阪スバル 城東店において、10月31日から11月3日にウィルダネスエディションの実車が展示されます。