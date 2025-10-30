◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＢ・スネル投手が２９日（日本時間３０日）、２勝２敗の五分で迎えたワールドシリーズ第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦に先発し、２点ビハインドの６回２死一、三塁でゲレロを迎えたところで降板した。６回２／３を投げて６安打、２被弾、５失点。好調だった左腕は２戦連続で精彩を欠く形となった。２番手にはエンリケスがマウンドに上がったが、暴投と適時打で２点を失い、ピンチを守り切れなかった。

初回はまさかの幕開けとなった。スネルは、先頭シュナイダーに初球を左翼スタンドに運ばれると、続く２番ゲレロには２球目を左翼ソロにされ、ワールドシリーズ史上初の初回先頭から２者連続弾。わずか３球、２者連続被弾で２点を失うと、スネルもマウンド上でぼう然と立ち尽くし、満員の本拠地からは悲鳴が起こった。

１―２で迎えた４回には味方のミスから失点した。先頭のバーショの右翼線へのポップフライをテオスカー・ヘルナンデスが飛び込み、後逸。結果は三塁打となり、直後にクレメントに中犠飛を許し、再び２点差となった。

２点ビハインドの７回は先頭バージャーに左翼線へのヒットを許すと、暴投で無死二塁。１死から四球で一、二塁のピンチを招いた。ここでプライアー投手コーチがマウンドへ向かったが続投。続くシュナイダーの打席では再び暴投で一、三塁にピンチ拡大。シュナイダーを三振に取り、ゲレロを迎えたところでロバーツ監督がマウンドに向かい、交代を告げた。

ポストシーズンは試合前時点で３勝１敗、防御率２・４２をマーク。３戦３勝と好スタートを切った左腕だったが、前回登板の第１戦では６回途中８安打５失点で今季のポストシーズン初黒星を喫し、「今日は制球の問題だった。真ん中に甘く入っていた。ボールのコントロールを正確にしなければならない。直球のコマンドをよくする必要がある」と課題を挙げていた。

今季ドジャースに加入したサイ・ヤング賞２度の実績を持つスネルは、開幕直後に左肩を痛めて離脱。８月に復帰したが、レギュラーシーズンでは１１登板５勝４敗、防御率２・３５だった。