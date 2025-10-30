【難読漢字】「澱む」って読めますか？ 読めたら語彙力アップ！

あなたは読めますか？

突然ですが、「澱む」という漢字読めますか？

水や空気など、物理的なものから、人の心や物事の進行まで、様々な状況で使われる言葉ですが、漢字で書かれているのを見ると、読み方に迷う方も多いかもしれません。

気になる正解は……

「よどむ」でした！

「澱む」という漢字には、主に以下の三つの意味があります。一つ目は、水や空気などが流れずにとまって動かない、滞るという意味。二つ目は、物事などが順調に進まず、滞るという意味。そして三つ目は、物が底に沈んでたまる、沈殿するという意味です。

「澱」の字は、本来、水底に沈んだおり（沈殿物）を意味しており、そこから「流れがとどまる」「停滞する」という意味が生まれました。

例文としては、「池の水が澱んで濁っている」のように水の流れが悪い状況や、「言葉が澱むことなく、スラスラと話す」のように物事の進行がスムーズでない状況を表すときに使います。また、「空気が澱んでいる」のように、停滞した空気の表現にも用いられます。

「淀む」と書くこともありますが、「澱む」は特に沈殿物の意味を強く含んだ漢字です。この機会に、読み方と意味をしっかり覚えておきましょう。

