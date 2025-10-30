クロストレックにもウィルダネス登場

10月30日、スバルはクロスオーバーSUVのクロストレックに特別仕様車『ウィルダネス・エディション』を設定すると発表した。前日のジャパンモビリティショー2025プレスデイで、フォレスター、アウトバックのウィルダネス仕様を公開しており、それに続く形となる。

インプレッサがベースのクロスオーバーSUVとして登場した『クロストレック』は、コンパクトなボディに本格的なSUV性能を備え、ラギッドかつスポーティなデザインを組み合わせて、都会からアウトドアシーンまで幅広く活用できる多用途性を実現している。



日本では、2012年に登場した初代と2017年に登場した2代目は『スバルXV』の車名で発売されていたが、2022年に発表された3代目となる現行型から世界統一名称の『クロストレック』となった。最新版のプラットフォームやアイサイトX、そしてストロングハイブリッドも設定するなど、新世代スバルの尖兵的存在でもある。

とはいえ、日本市場でクロストレックのイメージは都会派クロスオーバー的で、いまひとつインパクトに欠ける。北米仕様では2023年から『ウィルダネス』というヘビーデューティ仕様が設定されており、これは専用の前後バンパーや拡大されたホイールアーチクラッティング、そして標準モデルより約15mmリフトアップされ、足まわりもチューンしてオールテレインタイヤを履くなど、なかなか本格的。

日本でもクロストレックのイメージアップのため、ウィルダネスの登場が期待されていたが、今回、特別仕様車として『ウィルダネス・エディション』が登場した。

純正アクセサリーと専用パーツを装着

ウィルダネスは、北米仕様では2021年3月に登場したアウトバックを皮切りにフォレスターやクロストレックに設定されていたが、日本仕様ではクロストレックが初となる。

『ウィルダネス』とは、安心安全、快適性といったスバルが本来持つ価値はそのままに、SUVとしての機能強化やラギッドなスタイルで個性を際立たせた、スバルSUVの新しい価値の提案だ。したがって、北米仕様ほどヘビーデューティなバージョンではない。



ベース車は、マイルドハイブリッド（eボクサー）のツーリングもしくはリミテッド。フロントグリル、フードデカール、ガーニッシュ（フロントノーズ、ヘッド＆テールランプ）、そして17インチのマットブラックアルミホイールは、既販品のスバル純正用品を装着する。

これに、デコボコ・ブラック塗装のカーゴステップパネル、ドアミラーカバー、ドアアンダーガーニッシュを装着。さらにマッドフラップや225/60R17サイズのトーヨー・オープンカントリーA/T IIIタイヤを履き、アダナイズイエローのホイールデカールやリアの『WILDERNESS』オーナメントで引き締めている。

デコボコ・ブラック塗装とは、特殊塗料と塗布作業で塗装面がボコボコ・ザラザラしており、製品表面に光沢が出ないよう仕上げる塗装方法。通常塗装では飛び石や洗車の拭き上げなどでキズがつき、次第に見栄えが劣化するが、この塗装ではキズがつきにくく目立ちにくいため、クルマがきれいな状態を長く保つことができる。ただし、キズがつかない塗装というわけではない。

そして、トーヨーのオープンカントリーA/T IIIは、オンロードでもオフロードでも、さまざまな地形と気象環境を走破できるオールテレインタイヤだ。

市場での存在感を高めていく

終わりを知らないかのようなSUVブームの中で、最近はアドベンチャー/ラギッド嗜好の高い車種が出始めている。スバルとしても、純正用品を活用し、さらに専用パーツを装着することで、クロストレックのキャラクターを伸長し、市場での存在感を高めていくことを狙っているのだろう。

したがって、ターゲット層はクルマをよりアクティブに使いたい人で、カスタマイズニーズが高い人となるだろう。



クロストレック・ウィルダネス・エディションは、500台の限定販売。車両価格（税抜き）は、ツーリングベースが363万円＋工賃、リミテッド ベースが367万円＋工賃となっている。ベース車の車両価格（税抜き）から差し引くと、ウィルダネス・エディションに装着されたパーツ代は40万5000円（工賃除く）となる。

おそらく、自分で同様のカスタマイズを施したら、この価格では収まらないはず。また手に入らないパーツも多い。そう考えると、お得な価格設定といえるだろう。

10月30日から申し込みが開始され、2026年3月から生産が開始される予定だ。

なおクロストレック・ウィルダネス・エディションは、今回撮影した大阪スバル城東店で10月31日〜11月3日に展示されるとのこと。

大阪スバル城東店

所在地：大阪府大阪市城東区関目3-1-26

電話：06-6932-0291

営業時間：10:00〜18:00

スバル・クロストレック・リミテッド（ベース車）のスペック

全長×全幅×全高：4480×1800×1580mm（ルーフレール装着車）

ホイールベース：2670mm

車両重量：1610kg

エンジン：水平対向4 DOHC＋モーター

総排気量：1995cc

最高出力：107kW（145ps）/6000rpm

最大トルク：188Nm（19.2kg-m）/4000rpm

モーター最高出力：10kW（13.6ps）

モーター最大トルク：65Nm（6.6kg-m）

トランスミッション：リニアトロニック（CVT）

駆動方式：フロント縦置き4WD

燃料、タンク容量：レギュラー、48L

WLTCモード燃費：15.8km/L

タイヤサイズ：225/55R18



