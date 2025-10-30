エルフ荒川、ナチュラルメイクで“令和ギャル”に 別人級の姿に反響「一瞬Charaかと思った」「めっちゃモデル体型やん」
お笑いコンビ・エルフの荒川が30日、自身のSNSを更新。普段とは一味以上に違う“令和のギャル”姿を披露した。
【写真】「え？カッコいい！」ファン絶賛、“ナチュラルメイク”のエルフ荒川
荒川は「自分、まだいけます」とつづり、白のシースルーリボンが印象的なモノトーンコーデをまとい、落ち着いた雰囲気漂う“アンニュイギャル”に変身。バラエティ番組などで見せるカラフルな姿とは違った、新たな一面を見せている。
ギャップある姿に、ファンからは「一瞬Charaかと思った かわいいー」「荒川ちゃん史上最強に好みのルックがきた」「また可愛い ポテンシャル高い」「え？カッコいい！モード系もイケてます！」「めっちゃモデル体型やん」などの反響が集まっていた。
