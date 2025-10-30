【コンビニエンスウェア】秋冬コーデにぴったりなインナー＆カーディガンが新登場

コンビニで“ちょっと良い日常着”を叶えるファミリーマートの「コンビニエンスウェア」から、秋冬の新作が登場。デザイナー・落合宏理氏と共同開発した、心地よさとデザイン性を兼ね備えたラインナップです。注目は、着るほどに味わいが出る「コットンカーディガン」（税込3,990円）と、人気の機能性インナー「REHEAT」シリーズ。季節の変わり目にぴったりの快適ウェアをチェックして♡

秋冬に欠かせない♡「コットンカーディガン」

コットンカーディガン

2025年秋冬の「コンビニエンスウェア」を代表する新作は、厚手のローゲージで仕立てた「コットンカーディガン」（税込3,990円）。

しろ・くろの2色展開で、羽織としてもアウターとしても活躍します。コットン素材ならではの柔らかな肌ざわりが魅力で、着るたびに体に馴染む“育てるカーディガン”。

ベーシックながら上質な風合いで、カジュアルからきれいめコーデまで幅広く楽しめます。

【HEAVEN Japan】元祖脇肉キャッチャーに新色登場♡秋のレッド＆ブルー

機能性インナー「REHEAT」であたたかく快適に

毎年人気の「REHEAT」シリーズ（税込1,290円）もアップデート。吸湿発熱素材を使用し、しっかり保温してくれる優秀インナーです。

今回はリクエストが多かった半袖タイプが登場し、室内外の温度差がある日にも快適に過ごせます。

ローゲージソックス

やわらかいタオル（フェイスタオル）

やわらかいタオル（バスタオル）

ボディウェアのほか、タイツやボクサーパンツなどもラインナップ。ウエスト部分にはロゴ入りのデザインが施され、細部までこだわりが感じられます。

数量限定なので早めのチェックがおすすめ！

秋の毎日を、もっと心地よく

日常をちょっと豊かにしてくれる「コンビニエンスウェア」の秋冬コレクション。コットンのぬくもりと、機能性インナーの快適さを掛け合わせた新作は、忙しい毎日を支える心強い味方です。

全国のファミリーマートで順次発売されるので、通勤やお買い物のついでに手に取ってみて下さい。お気に入りの1枚が見つかれば、この秋のコーデがもっと楽しくなるはず♪

コンビニから始まる“ちょっと上質な暮らし”、あなたも体験してみて♡