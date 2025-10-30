「一緒に死のうと…」ネパール国籍の21歳交際男性を刺殺か…32歳の女逮捕　犯行後自ら通報…凶器の包丁2本の万引きも　千葉・船橋市

千葉・船橋市で、交際相手の男性を殺害したとして女が逮捕された。女は男性を刺したあと自ら通報。救急隊が駆けつけると、現場では男性が血まみれで倒れていた。

女は2日前に凶器を万引きしていたことも判明しているが、取り調べでは黙秘しているという。

交際相手殺害か…殺人の疑いで“女逮捕”

千葉・船橋警察署で29日午前8時半ごろに撮影されたのは、うつむきながら警察車両に乗り込む女の姿だった。

殺人の疑いで逮捕されたのは、浅香真美容疑者（32）。

船橋市内のホテルで5日、交際していた21歳のネパール国籍の男性を包丁で刺すなどして殺害した疑いが持たれている。

この日、浅香容疑者は自ら通報していた。

消防隊員が駆けつけると、交際相手は玄関のドア付近に、血まみれでうつぶせの状態で倒れていて、浅香容疑者も室内にいたという。

事件前に凶器の「包丁」2本を万引き

浅香容疑者は、窃盗の疑いでも逮捕されている。犯行の2日前、千葉市内の量販店で凶器となった包丁2本を万引きしていた。

その際、浅香容疑者は「つきあっている彼氏と一緒に死のうと思い、どうせ死ぬなら盗んでしまってもいいと思い盗んだ」と話していたという。

浅香容疑者は逮捕時に、「間違いです」と否認していたが、その後の取り調べでは黙秘しているという。

警察は、ホテル内で何らかのトラブルがあったとみて、殺害に至った経緯を調べている。

（「イット！」 10月29日放送より）