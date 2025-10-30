Âô¿¬¥¨¥ê¥«39ºÐ¡¢ÂçÃÀ¥á¥¤¥¯¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¥Î»¡ÄéðÀî¼Â²Ö¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¡Ö¥¨¥ê¥«ÍÍ·òºß¡ª¡×¡ÖÇú¥Ó¥¸¥å¡×
¼Ì¿¿²È¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎéðÀî¼Â²Ö¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ëÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤µ¤ó
éðÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈ¯ÇäÃæ¤ÎMgirl¤Ç¤Û¤ó¤È¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¨¥ê¥«¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À§Èó¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖMgirl¡×¤Ë¤ÆÂô¿¬¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï»ç¤ä¹õ¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÌÜ¸µ¤Ë»Ü¤·¤¿¤ê¡¢¹õ¤Î¶¯¤¤¥ê¥Ã¥×¤ò¿°¤Ë¤Þ¤È¤ï¤»¡¢ºÝ¤É¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÂÀ¤â¤â¤¬¥Á¥é¥ê¤È¸«¤¨¤ë¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ä¡¢åºÎï¤Ê¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬±Ç¤¨¤ë¹õ¤Î¥Á¥å¡¼¥ë¥È¥Ã¥×¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿Âô¿¬¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏéðÀî¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¸½¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»£±Æ¤Ë¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤À¤ó¤À¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¥â¡¼¥É¤ÇÂç¿Í¤Ê¥¨¥ê¥«¤Ë¡×¤È»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤¿¼¡¤Ë»£¤ë»þ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¿§¡¹»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤¤Î¤è¡£¤Þ¤¿»£¤é¤»¤Æ¤Í¡¼¡×¤ÈÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¡ÖÇú¥Ó¥¸¥å¡×¡Ö¥¨¥ê¥«ÍÍ·òºß¡ª¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¨¥ê¥«ÍÍ¤ÈéðÀî¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´ÑÂç¹¥¤¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î¥³¥ó¥Ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
éðÀî¤µ¤ó¤ÈÂô¿¬¤µ¤ó¤Ï2012Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Ø¥ë¥¿¡¼¥¹¥±¥ë¥¿¡¼¡×¤ä2019Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¿Í´Ö¼º³Ê¡¡ÂÀºË¼£¤È3¿Í¤Î½÷¤¿¤Á¡×¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£