HANA CHIKA＆伊藤沙莉がアドリブダンスで息ぴったり！ マクドナルド「三角チョコパイ」新CMで共演
ダンス＆ボーカルグループHANAのCHIKAと俳優の伊藤沙莉が出演する「マクドナルド」の新テレビCM｢三角チョコパイ ティラミス『ティラミスの運命…』｣篇が、11月4日（火）から放映される。
【写真】CHIKA＆伊藤沙莉の息ぴったりな様子が伝わる！ 新CM本編カット
■伊藤、CHIKAとの共演は｢幸せの極み｣
今回放映されるのは、11月5日（水）に、秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」より、5年ぶりに復活する「三角チョコパイ ティラミス」のCM。
「三角チョコパイ ティラミス」は、マスカルポーネチーズを使用したチーズチョコクリームと、ほろ苦いコーヒークリームを、何層にも重ねたサクサクのパイ生地で包み込んだ、大人向けの濃厚な味わいが特長のポットパイ。今年は新たにザクザク食感のコーンクラッシュを加えることで、チョコクリームの甘みとなめらかな食感のコントラストをさらに際立たせ、“ザクとろ”食感にパワーアップして登場する。
これに先駆け公開される新テレビCMでは、HANAのCHIKAが｢マクドナルド｣のCMに初出演。伊藤沙莉と共演し、白樺が美しい公園で、キレッキレのダンスを以心伝心で踊り、「チョコパイの季節」を華やかに盛り上げる。「三角チョコパイ ティラミス」のおいしさに、思わず笑みがあふる2人の表情や息ぴったりの「おかえり！」、アドリブのロボットダンスにも注目だ。
CHIKAを「才能の塊すぎて、本当に憧れ」だと語る伊藤は、今回の共演を「幸せの極み」と語り、喜びをあらわにした。
※以下、伊藤とCHIKAのインタビュー全文。
――今回お2人は初共演となります。お互いの印象は？
CHIKA ：まず、かわいい。なんか本当にかわいくて、私は昔からドラマとかも見させていただいていたから“HANAを好き”と言っていただいたときに（息を呑むジェスチャー）って思ってたという感じです。
伊藤：幸せの極みですね。本当に。かわいいなんていうものは、そのままお返ししますって感じなんですけど、最初グラフィックのときにあまりに目も見れない、しゃべれないみたいな状態になっちゃって、なんかそういうの失礼だなって思って今日は結構気合い入れてちゃんとしゃべるようにとかしてたんですけど、やっぱり夢みたい。本当に。しかもたまたま昨日行っちゃったから、ファンミーティングに。だから、なんか不思議な気持ちでいっぱいですけど、もうかっこよすぎて、才能の塊すぎて、本当に憧れ。かっこいいです。（手でハートマーク）
CHIKA：ありがとうございます（ハートマーク）。
――撮影中、どんなお話をされていましたか？
CHIKA：（伊藤さんが）ファンミーティングに来ていただいたことを“ありがとうございます”っていうのを話していました。
伊藤：言わせていただきました。大好きなダンスの種類があってそれを見るとすごく興奮しますっていう話をさせていただきました。
――HANAの大ファンだという伊藤さんからCHIKAさんに質問を考えてきてくれたと。
CHIKA：ありがとうございます。
伊藤 ：今ちょっと忙しすぎてお休みは全然ないように勝手に思っているんですけど、お休みがあるときとかって、プライベートでもメンバーの皆さんと遊んだりとかご飯食べに行ったりとかするんですか？
CHIKA：あ、でも結構します。
伊藤：ええーっ（驚き)。
CHIKA：ただちょっと７人でいるとすごいから、7人で行くとかは中々ないんですけど、結構2、3（人）で行ったりとかします。
伊藤：あぁ、そうなんだ。でもお買い物行くって昨日（ファンミーティングで）お話しされてましたもんね。ははっ（笑）。
CHIKA：そうです、そうです。ついてきてもらったりして一緒に行ったりします。
伊藤：あぁそうなんだ。もう仲良しが伝わってきて素敵です（手でハートマーク）。
――CHIKAさんが今後メンバーとやってみたいことは？
CHIKA：お休みの日でですか？ それこそ私カラオケにどうしても行きたくて、まだ１回も行けてないのでカラオケ行きたいです（笑）。
伊藤：そうなんだ。え、メンバーでですか？
CHIKA：そうです。行ってみたいですね。
伊藤：意外！
――今年の秋に挑戦してみたいことはありますか？
伊藤：秋か……。
CHIKA：私は好き嫌いが多くて、やっぱ味覚の秋だからいろんな食べ物に挑戦したいです。（ガッツポーズ）
伊藤：素敵。好物はあるんですか？
CHIKA：好物は納豆ご飯です（笑）。
伊藤：健康的（笑）！ そうなんだ。
CHIKA：栗とか、ちょっとまだあんま苦手だから食べたいです。
伊藤：じゃあその栗を拾いに行きたいです。私が。
CHIKA：絶対食べます（笑）。
伊藤：絶対（笑）もうそれで、克服。
