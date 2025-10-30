吉田鈴、4日間を戦い抜く“やさしさ特化”セッティングの秘密とは？
正確なセカンドショットに定評のある吉田鈴。やさしさを求めたセッティングを組んでいるというが、その詳細をレポートしたい。
吉田が重視するのは、4日間のトーナメントを安定して戦い抜けるクラブ。「全体的に“つかまりやすさ”や“やさしさ”を重視しています」と語る。ドライバーは『ELYTE ◆◆◆ TD』（9度）に『スピーダーNX バイオレット 40S』を挿している。開幕から変更していない組み合わせだ。「ヘッドはつかまりの良さが気に入っていて、継続して使っています。シャフトはアマチュア時代から『ベンタス』を使っていました。以前は『ベンタス レッド』でしたが、体力が少し落ちてきたときに振りづらさを感じ、『スピーダーNX バイオレット』に変更しました。目的はより簡単につかまえられるようにすること。今のシャフトは走り感があって、楽につかまります。40Sにしたことで、しなりも感じやすくなりました」FWは3・5・7Wを採用。ドライバーよりしっかりした5Sの『ベンタス レッド』を使用している。最近の変更点は6Uを加えたこと。「日本女子オープン」での深いラフに5Iでは対応しきれなかった経験がきっかけだ。「6Uの方が簡単なので入れてみたところ、すごく楽で、すぐに慣れました。このまま継続して使っていこうと思っています。ヘッドは『パラダイム』で、やさしくボールが上がってくれるところが気に入っています」アイアンは、少しやさしめの『X フォージド スター』を使用。「以前は少しハードな『X フォージド』でしたが、寒い日や疲労が溜まってきたときに、このモデルの方がミスをカバーしてくれると感じています。ボールが上がりやすく、打点も広くて安心感があります。ただ、ヘッドが大きい分、ラフからの抜けは以前の方が良かったですね」。アイアンシャフトは以前から『N.S.PRO 850GH S』を使い続けている。「カーボンシャフトも試しましたが、少し暴れる感覚がありました。このスチールシャフトの、少し遅れてくるようなしなり感が自分には合っています」4日間を戦い抜くために。吉田はスコアメイクをトータルで考えたクラブセッティングを組んでいる。ギア選びの鍵は“やさしさ”にあるのだろう。【吉田鈴のクラブセッティング】1W：キャロウェイ ELYTE◆◆◆TD（9度／スピーダーNX バイオレット40S）3・5W：キャロウェイ ELYTE（15・18度／ベンタスレッド 5S）7W：キャロウェイ ELYTE（21度／ベンタスレッド 6S）5U：キャロウェイ パラダイム（24度／ダイヤモンドスピーダー HB 7S）6U：キャロウェイ パラダイム Ai SMOKE（27度／ダイヤモンドスピーダー HB 7S）6I〜PW：キャロウェイ Xフォージド STAR（N.S.PRO 850 GH S）50・58度：キャロウェイ OPUS（N.S.PRO 850 GH S）PT：オデッセイ Ai-ONE ジラフビーム #7BALL：キャロウェイ クロムツアーX◇ ◇ ◇河本のギアを調査。関連記事『“ギア女子”河本結 アイアンの鉛の貼り方は番手ごとで全然違う！ 58度だけシャフトが『モーダス3』の理由とは？】』を読めば、その秘密がわかる。
