³ùÅÄÂçÃÏ2È¯±é½Ð¤Î¥Ñ¥ì¥¹¡¢±óÆ£¹Ò¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÇË¤ê8¶¯¡¡»Ø´ø´±¡Ö¥À¥¤¥Á¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¤«¤é¡Ä¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥°ÇÕ4²óÀï¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹3¡½0¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ê2025Ç¯10·î29Æü¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥°ÇÕ4²óÀï¤¬29Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢MF±óÆ£¹Ò¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¡¢MF³ùÅÄÂçÃÏ¤òÍÊ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤¬·ãÆÍ¡£³ùÅÄ¤¬2ÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤ò3¡½0¤ÇÀ©¤·¤Æ½à¡¹·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿³ùÅÄ¤Ï0¡½0¤ÎÁ°È¾41Ê¬¡¢Ãæ±û¤«¤é½Ä¤Ë±Ô¤¤Éâ¤µå¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ì¡¢DF¥à¥Ë¥ç¥¹¤ÎÍî¤È¤·¤«¤é¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿¥µ¡¼¥ë¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤Ó½Ä¥Ñ¥¹¤Ç¥µ¡¼¥ë¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤Ç3ÀïÁ´¾¡¤ËÆ³¤¯´ÓÏ½¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤·ë²Ì¤À¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡ÖÆÃ¤Ë2ÅÀÌÜ¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥Á¡Ê³ùÅÄ¡Ë¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¤«¤é3¿Í¤¬·Ò¤®¡¢¤È¤Æ¤âÂ®¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥¹¥Þ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¤È³ùÅÄ¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÉ²ÃÅÀ¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¼êÊü¤·¤ÇË«¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢25Æü¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤«¤éÀèÈ¯10¿Í¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ò´Þ¤á¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿8¿Í¤¬10Âå¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢±óÆ£¤¬±¦¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Á°È¾7Ê¬¤ËÅ¨¿Ø¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¥Ì¥°¥â¥Ï¤ËÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤òÁ°Àþ¤ËÄÌ¤¹¤Ê¤É½øÈ×¤Ï¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¡¼¥ë¤Ë2ÆÀÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£34Ê¬¤Ë18ºÐ¤Î¥Ê¥í¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¤·¡¢43Ê¬¤Ë¤Ï3ÅÀÌÜ¤òÈïÃÆ¡£¹µ¤¨ÁÈÃæ¿´¤Î¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖLiverpool.com¡×¤Î±óÆ£¤ÎºÎÅÀ¤Ï6¤Ç¡Ö3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡¢½øÈ×¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¡¼¥ë¤¬ÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡ÖThis¡¡is¡¡Anfield¡×¤ÎºÎÅÀ¤Ï10ÅÀËþÅÀÃæ¡Ö3¡×¤ÈÄã¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò²¿ÅÙ¤âÌ³¤á¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ÆÄ´»Ò¤¬°¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÃæÈ×¤Ë°Ü¤ê¡¢¤è¤ê¥Û¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿9·î27Æü°Ê¹ß¡¢¸ø¼°7»î¹ç¤Ç6ÇÔ¤ÈÄãÌÂ¡£¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¼ã¼ê¤òÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¾ï¤Ë¤³¤ÎÂç²ñ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£»ä¤Ë¤ÏÀµ¤·¤¤·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤·¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¸å¤â¤½¤Î°Õ¸«¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤ò°ì½³¤·¤¿¡£
¡¡