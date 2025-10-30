お笑いタレント・カンニング竹山（54）が30日放送の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。高市早苗首相の対米外交を絶賛した。

高市首相は28日、初めて対面でトランプ大統領と日米首脳会談を行い、午後には都内の米軍ヘリポートから大統領専用ヘリ「マリーンワン」に搭乗し、神奈川県横須賀市の米海軍横須賀基地に移動。マリーンワンに米大統領と外国首脳が同乗するのは異例で、高市首相とトランプ大統領の関係が深まったことを証明した。

横須賀基地では原子力空母ジョージ・ワシントンを視察。トランプ氏は艦内で数千人の米兵らを前に演説し、壇上に高市氏を呼び寄せて、演説終了後は手をつないで降壇する仲良しぶりだった。

トランプ大統領は29日に渡韓し、李在明大統領との会談。番組では、韓国での様子も紹介し、日韓での対応の違いなどを紹介した。

竹山は一連の日本側の対応について「やっぱり日本の外交ってうまかったですよね」と称賛。「やっぱりトランプ政権の癖もちゃんと分かっていて、やり方も分かっていて、高市総理もやっぱりうまいし。それが外交じゃないですか。トランプが良い悪いはあるけども。非常にうまい外交やったなって思います」と絶賛した。

これに、キヤノングローバル戦略研究所上席研究員の峯村健司氏も「本当にうまいです。私は基本的に、出来高を厳しく、ケチつけるというので見ていこうと思うんですが、なかなかそこがないぐらいかなりうまくいっていると思います」と称賛した。