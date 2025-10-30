お笑い芸人の村上ショージ（70）が29日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。恩人・明石家さんま（70）の伝説の真偽を語った。

「さんまさんなしに今の自分はいない」と感謝を語り、長年の“側近”として知られるショージ。数々の伝説が語られるさんまだが、その中には「海外で誤認逮捕されて2〜3日牢屋に入った」なるウワサも。ショージは、オーストラリア旅行での出来事を振り返った。

到着した空港で、ショージにスーツケースを預けてタバコを吸いに行ったさんま。だが、その後いっこうに集合場所に戻って来ず、ショージやコーディネーターが慌て始めた。

「30分ほどして、“中で捕まってるみたいですよ”って…」とまさかの事態が判明。さんまは空港関係者に別室へ連行されていたという。

実はさんま、喫煙中に多くの日本人旅行客に気づかれ声を掛けられるたび、「あい〜」と手を振って対応。当時、コピー品を大量に買い付けて日本で売りさばく違法行為が横行しており、さんまが多くの日本人に手をパーに開いて応じる姿が、空港関係者には各自に「5個」ずつ買い集めてくるよう言い渡す指示役に見えたというのだ。

「2〜3日はないけど、2〜3時間。バッグ全部開けられて、何が入ってるか調べられてた」とショージが証言。空港関係者のとんだ勘違いに、かまいたちらも大笑いだった。