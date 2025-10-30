「ワールドシリーズ・第５戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２９日、ロサンゼルス）

ドジャースが五回までに２桁三振を喫し、２点ビハインドで中盤を終えた。六回にはスミスが１１個目の三振を喫し、ワールドシリーズの新人タイ記録をアシストしてしまった。

難敵のイエサベージに打線が沈黙した。二回から三回にかけて５者連続三振を喫するなど独特の軌道を見せるスプリットとスライダーに手を焼いた。五回にはコールが三振を喫して１５個のアウトのうち、実に１０個を三振で奪われた。

三回にキケ・ヘルナンデスがソロ本塁打を放って反撃ののろしを挙げたが、直後にテオスカー・ヘルナンデスのまずい守備から再びリードを２点に広げられたドジャース。この日は不振のパヘズをスタメンから外し、ベッツを２番から３番に移すなどロバーツ監督が打線改造を施したが、つながりを欠いた。

六回は先頭の大谷が打球速度１８９キロの強烈ライナーを放つも、右翼・バーガーの好守に阻まれた。スミスは空振り三振に倒れ１１個目。ベッツも凡退し、六回も突破口を開くことはできなかった。新人右腕の１１奪三振は、１９４９年のドン・ニューカム以来、７６年ぶりの快記録となった。

イエサベージは昨年ドラフト１位でブルージェイズに入団。レギュラーシーズンでは３試合の登板だったが、ポストシーズンでローテ入り。地区シリーズのヤンキース戦で１１奪三振をマークし、ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者によると新人投手がポストシーズンで複数登板１０奪三振は史上初の快挙となった。ワールドシリーズ開幕戦では４回２失点だった。