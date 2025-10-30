全国に誇りたい新潟のグルメ。今回はスパイスと濃厚なエビのダシを使った風味と個性豊かなカレーを紹介します。

新発田市にある『やすけカレー』。約30種類ものカレーを日替わりで提供する店で人気の定番メニューがこちら。



【藤森麻友アナウンサー】

「エビがのっています。迫力がありますね」



メニューのポイントは…





【やすけカレー 佐藤謙介 店主】「これは赤エビ。赤エビから強めのエビのダシをとる」甘エビと玉ネギのペーストに加え、赤エビをゆで、濃厚なダシをとります。【やすけカレー 佐藤謙介 店主】「（こうしないと）スパイスにダシが負けちゃう」さらにカレーに加える11種類のスパイスの配分も重要です。【やすけカレー 佐藤謙介 店主】「エビの味が50、スパイスの味が50みたいなところに行きつけるようにスパイスを引いてみたりした。4年ぐらいで今の配合になった」最後にスパイスとダシを混ぜ合わせて煮込めば〈濃厚えび出汁シーフードカレー1000円〉の出来上がりです。【藤森麻友アナウンサー】「スパイシーな味わいの中に、しっかりとしたエビのうまみを感じる。クセになる味」実はこちらの店…【藤森麻友アナウンサー】「もともとは、キッチンカーでカレーを販売していました。キッチンカー。なんと自作です」【やすけカレー 佐藤謙介 店主】「こちらから出向いてお買い求めいただけるのでいいなと思って」キッチンカーで各地に出向き、店のファンを集め、1年半前に念願の実店舗をオープンしました。【お客】「店の雰囲気がすごく良くて、ご飯もおいしかった。最高」【お客】「他だとあまり見ない珍しいカレー」【やすけカレー 佐藤謙介 店主】「カレーは正解がない。色々アレンジの効く奥の深いものだと思う。研鑽してやっていくことが、お客さんが喜んでいくことにもつながると思うので、そこを頑張っていきたい」愛されるカレーを目指し、これからも独自の味を追求し続けます。