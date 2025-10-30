ＭＬＢ選手会（ＭＬＢＰＡ）は２９日（日本時間３０日）に選手間投票による「プレーヤーズ・チョイス・アワード」の各賞を発表した。ドジャースの大谷翔平投手（３１）は年間最優秀選手「プレーヤー・オブ・ザ・イヤー」とナ・リーグ最優秀野手の２部門で最終候補に入っていたが、いずれも選出はならなかった。

大谷はエンゼルス時代の２０２１年に年間最優秀選手とア・リーグ最優秀野手を同時受賞、２３年はア・リーグ最優秀野手賞、２４年はナ・リーグ最優秀野手賞に選出されたが、２２年以来の“無冠”に終わった。

年間最優秀選手には捕手の史上最多で今季のメジャートップの６０本塁打を放ったマリナーズのカル・ローリー捕手（２８）が、ア・リーグ最優秀野手と同時受賞。ナの最優秀野手はリーグで本塁打と打点の２冠に輝いたフィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が選ばれた。

シュワバーの５６本塁打、１３２打点、１４５安打、ｂＷＡＲ４・７はキャリア最高だったが、大谷は本塁打（５５）、打点（１０２）以外のほとんどの指標で上回っている。

米誌「スポーツ・イラストレイテッド」（電子版）は「統計的な比較は説明するまでもない。ほとんどの指標で大谷はシュワバーより良いシーズンを過ごした。しかし、数字以上に重要なのは大谷ではなくシュワバーを選んだことだ」と指摘するとシュワバーに投票した選手の心理をこう分析した。

「おそらく選手たちがシュワバーを選んだのは、彼のキャリア最高の１年をたたえるためだったろう。これまで何年にもわたり、チームメートの尊敬を集めてきた選手をたたえる機会だったのだ」

その上で大谷に対するこんな懸念を投げ掛けた。「少なくともｂＷＡＲ（７・７）で見ると今シーズンは大谷にとってＭＬＢのキャリアで最高のシーズンとはいえない。１１月に全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）が２０２５年度のＭＶＰを発表する際に『投票疲れ』が表れる可能性がある」

多くの米メディアが「ナ・リーグＭＶＰは大谷。議論の余地はない」としているが…。今季のＭＶＰは１１月１３日（同１４日）に発表される。