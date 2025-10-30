２８日、改修工事を終えた里耶古城遺跡。（長沙＝新華社配信／白楊）

【新華社長沙10月30日】中国湖南省湘西トゥチャ族ミャオ族自治州竜山県の里耶（りや）古城遺跡と里耶古城（秦簡）博物館が28日、改修工事を終えて一般公開を再開した。

同日には湖南省文物考古研究院から700枚以上の秦簡（秦代の簡牘＜かんどく＞＝文字を記した竹札や木札）が移管された。これらの文化財は博物館の収蔵品を一層充実させ、秦代の政治、経済、社会を研究する上での体系的な資料となる。

２８日、改修工事を終えた里耶古城遺跡。（長沙＝新華社配信／白楊）

里耶古城遺跡では2002年に1号井戸から3万6千枚以上の秦簡が出土。主に秦が六国を統一する前年（紀元前222年）から滅亡する前年（紀元前208年）に洞庭郡遷陵県で作成された公文書で、文字数は20万字以上に及ぶ。内容は人口や物産、課税、郵便、司法、医薬など多岐にわたり、秦始皇帝による国家統治や、基層社会の行政運営をありありと再現していたことから、兵馬俑に次ぐ秦代考古学の重要発見とされている。

２８日、湖南省文物考古研究院から里耶古城（秦簡）博物館に移管された秦簡。（長沙＝新華社配信／張謹）

2010年に開館した里耶古城（秦簡）博物館の敷地面積は3万6千平方メートル。文化財8千点以上を収蔵し、現在は青銅器や陶器、簡牘など600点余りを展示している。中でも「遷陵洞庭郡」「掛け算九九表」「遷陵以郵行」（遷陵より郵便で洞庭に行く）などの簡牘は、国宝級の文化財とされる。（記者/張玉潔、王騰）

２０日、里耶古城（秦簡）博物館で、里耶秦簡を見る人。（長沙＝新華社記者／王騰）

２８日、里耶古城（秦簡）博物館で展示を見る竜山県里耶小学校の児童たち。（長沙＝新華社配信／張謹）

２８日、里耶古城（秦簡）博物館で展示を見る竜山県里耶小学校の児童たち。（長沙＝新華社配信／張謹）