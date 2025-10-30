通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間9％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.85 5.69 8.12 7.13
1MO 8.56 5.41 7.13 7.14
3MO 8.96 6.00 7.55 7.12
6MO 9.17 6.30 7.99 7.36
9MO 9.28 6.58 8.28 7.56
1YR 9.33 6.74 8.48 7.71
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.95 8.61 6.23
1MO 8.26 7.91 6.24
3MO 8.48 8.46 6.79
6MO 8.84 8.88 7.14
9MO 9.09 9.17 7.39
1YR 9.26 9.35 7.53
東京時間10:43現在 参考値
ドル円1週間物は9%台、この後の日銀などにらむ展開
