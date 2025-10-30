こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 4571」。

かみのけ座の方向、約6000万光年先にあります。

地球に向けてほとんど正面を向けた、いわゆるフェイスオン銀河のひとつ。明るい中心部分の周囲で、拡散していくように広がる青い渦巻腕（渦状腕）のあちこちに、たくさんの赤い斑点が散りばめられたような姿をしています。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 4571」（Credit: ESA/Hubble & NASA, F. Belfiore, J. Lee and the PHANGS-HST Team）】

この斑点は、若い大質量星の放射する紫外線によって電離した水素ガスが放つ赤色の光が観測される、HII（エイチツー）領域や電離水素領域と呼ばれる輝線星雲の一種。

ガスと塵（ダスト）でできた雲の高密度な部分で新たな星が生み出されていることから、星形成領域とも呼ばれます。渦巻腕全体にHII領域が分布するNGC 4571の様子を、ESA＝ヨーロッパ宇宙機関は「star factory（星の工場）」と表現しています。

ESAによると、大質量星の紫外線で加熱され電離したガスの温度は約1万℃にも達しますが、星が誕生する分子雲の温度は絶対零度（約マイナス273℃）から数十℃高い程度です。

強力なエネルギーを放出する星々も、もともとは低温の分子雲が重力で集まって塊となり、中心で水素の継続的な核融合反応が始まることで、恒星としての生涯をスタートさせるのです。

冒頭の画像はハッブル宇宙望遠鏡の「広視野カメラ3（WFC3）」で取得したデータを使って作成されたもので、“ハッブル宇宙望遠鏡の今週の画像”として、ESAから2025年10月27日付で公開されています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

