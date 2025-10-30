

「勉強しているのに成績が上がらない子が増えている」と語るのは偏差値35から東大合格を果たし、漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡壱誠氏です。『なぜ勉強すればするほど頭が悪くなるのか？ 日本の教育問題を解決する画期的勉強法アクティブリコール』を上梓した西岡氏がそのワケを解説します。

勉強しても頭が良くならない子が増えている？





最近、「勉強しても頭が良くならない」と嘆く生徒の数が増えているように感じます。きちんと勉強時間を確保して、他の生徒よりも努力しているはずなのに、一向に成績が上がらない、という生徒の数が昔より増えているように感じるのです。

先生に話を聞いても、「あの生徒、結構頑張っているはずなのに、なかなか成績が上がらないんです」というような生徒は多く存在し、その数は昔よりも今の方が増えているように感じられます。

なぜ、勉強しても頭が良くならない生徒が増えているのか。僕は、その答えは、「最近の学生の勉強は『答え』依存すぎるから」だと考えています。

例えば、僕がある学校で英単語の小テストを行ったときのことです。

そのテストは英単語帳に載っている英単語の意味を日本語で書いてもらうという単純なもので、そのテストが終わったら隣近所に座っている生徒たちで自由に丸つけをしてもらいました。

その際、一人の生徒の答案を見ると、「suggest＝示唆する」と書いた生徒には正解として○をつけていて、「suggest＝ほのめかす」と書いた生徒には×をつける場面が見られました。

「どうしてほのめかすではダメなの？」と理由を尋ねると、「英単

語帳には『示唆する』と書いてあったから」と返ってきたのです。さらに「じゃあ、示唆するってどういう意味？」と聞いてみると、「え、わからないです……」と戸惑う様子。

つまり彼ら彼女らにとって、「答え」は「示唆する」でしかなくて、それ以外のものは全部バツだったというわけですね。

言うまでもないことですが、英単語は一対一で対応する「唯一の正解」があるわけではありません。「suggest」は「提案する」と訳されることが多いですが、文脈によっては「お願いする」「それとなく言う」「ほのめかす」など、微妙に異なるニュアンスが含まれることがあります。

しかし、英単語帳に載っていない表現・つまりは「答え」と定義されていないものがすべて不正解とされてしまうことで、生徒の柔軟な発想・もっと言えば「考える力」が削がれてしまっているのだと思います。

そして、僕が「suggestは、『お願いする』『それとなく言う』『ほのめかす』みたいな意味もあるんだよ」というような話をすると、「わかりました！ じゃあsuggestのその3つの意味も合わせて覚えますね」と言う生徒も現れました。

もちろんそれだって間違いではないのですが、そういう話ではなく、もっと本質的に、もっと抽象的に、「答え」ではなく「なぜsuggestがお願いするという意味になることがあるのか」を「考える」必要があるわけです。

単語の意味を一語一義で捉えるのではなく、「この文脈でこの単語はどういう役割を果たしているのか」を考える習慣を身につけないといけないのに、こんなに「答え」をガチガチに意識する学習をしていては、成績も上がるわけがないわけですね。

「答え」を覚える勉強が加速している

この話から何を伝えたいかというと、最近の学生たちの勉強は、「答え」が前提になりすぎていて、「答え」を覚える勉強が加速してしまっているということです。

成績の上がらないと嘆く生徒の勉強スタイルを見ていると、やはり「答え」を前提にしていて、「考える」ということをしない勉強をしている場合が多いです。

昔から、「丸暗記の勉強をしても意味がない」という言説はいろんな学校現場や塾・予備校の先生が語っていたことでした。

例えば数学において、二次関数や微分積分の問題を解いているときには、さまざまな公式が登場します。その中で、直線と放物線で囲まれた部分の面積を求めるための「6分の1公式」を習った記憶がある人はどれくらいいらっしゃいますか？

僕は一度テストで、この公式を使って計算をしたところ、計算を間違えてしまい、答えを間違えてしまったことがありました。そのときに先生から、こんなことを言われたのを覚えています。

「西岡、お前このミスの仕方はダメだぞ。だって、『直線と放物線で囲まれた部分の面積を求めなさい』って問題で、お前の答えはマイナスじゃないか。どうして面積を求める問題でマイナスなんて回答が出るんだ。お前、何にも考えずにただ『6分の1公式』を使っているだろう」と。

実際その通りで、僕は「6分の1公式」をただなんとなく使ってしまっていました。

その公式がなんで成立するのかなんて考えず、ただ「直線と放物線で囲まれた部分の面積を求める時はこの公式を使う」とだけ考えていて、だからこそ答えがマイナスになっていても何も考えずに答えとしてしまっていたわけです。

このように、公式や年号・単語などを丸暗記して勉強するだけで満足してしまうと、かえっておかしなミスをしてしまったりすることがあるわけです。だからこそ、「丸暗記の勉強ではダメ」というのは、いろんな先生が警鐘を鳴らしていたことでした。

令和に「考えない子」が増えている背景

しかし、令和の今、「丸暗記の勉強」がより強まってしまっているように感じます。

そしてその原因は明確に、スマホ・タブレット学習と生成AIの登場だと考えられます。ある意味で、スマホ・タブレット・生成AIは「答え」を簡単に出してくれるものであり、勉強においてわからない問題があったときに簡単に答えを教えてくれるツールでもあります。

例えば、学校現場に行っていると、先生がこんなことを嘆いていらっしゃるケースがあります。

「生徒が最近、ChatGPTを使うことを覚えて、どんな宿題もChatGPTに頼ってしまうんです。英語の宿題を出したら、その英語の問題をChatGPTに日本語に翻訳させて宿題を提出するんですよ。それについて指摘をすると、『え、でもわからない英単語があったら調べていいって、先生だって言ってたじゃないですか！』って大真面目に話すんです」

おそらくその生徒にとっては、勉強や宿題が、「与えられた問題に対して答えを出すこと」なのだと思います。言うまでもなく勉強とは、「答えを出すこと」ではなく、「答えが何かについて悩むこと」、つまりは「考えること」です。

答えを出すことだけに特化した勉強をしていても、勉強の成績は上がりません。だって、先生が「この数学の問題、途中式は言わないが、答えは3だ」とだけ教えてくれたとしても何の意味もないですよね。

ある意味で、勉強においては「答え」なんておまけでしかありません。英語の宿題だってその英語を日本語に直していく過程の中で頭が良くなっていくものであり、ChatGPTが答えを出してくれるからOK、なんて考えるのは間違っています。

“充実”しすぎている最近の参考書

また、最近の参考書を見ていると、重要なポイントにはあらかじめ蛍光ペンで引かれたような線が引いてあることが多いです。「ここ覚えておいてね」というのが明確なのです。

「まとめページ」も充実していて、「覚えるべきこと」があらかじめ用意されているのです。でもその分、逆に生徒は、「なぜこれが大事なのか」を考える時間が減ってしまっています。「線が引かれているポイントさえ覚えればいい」「まとめページがあるから自分で考える必要がない」となってしまうのです。

ある意味でこれも、「答え」を与えられすぎているという話なのだと思います。

勉強とは一体何なのでしょうか。「与えられた問題に対して答えを出す」のが勉強なのであれば、おそらく今後あと10年の間に勉強はいらなくなるでしょう。東大の入試問題であっても、AIが解けるような時代です。

でも、そんな時代だからこそ、「考える勉強」に立ち戻らなければならないのかもしれないと僕は考えています。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）