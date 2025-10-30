かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

10月29日（水）の同番組では、好評企画「居酒屋の事は俺が一番分かってんねん」が放送された。

飲み好きが集まって、人気の居酒屋を舞台に“居酒屋あるあるクイズ”に挑戦する同企画。今回はTHE RAMPAGE・陣とAKB48・小栗有以、さらにちょんまげラーメン・田渕章裕が参戦し、多くの居酒屋が軒を連ねる五反田を練り歩いた。

一行が和テイストな佇まいの居酒屋の前にたどり着いたところで、「このお店のだし巻き玉子はどれ？」という問題が出される。これに山内のみがオムレツ型の「B」を、ほかの4人はなますが添えられた「C」を選択した。

【映像】人気芸人、ロケ中に“不正疑惑”浮上！衝撃事実に共演者ドン引き「聞き間違いかと思った」

その理由について山内は、「ダーク系の皿だなと思って、そのなかでもちょっと映えている感じ。かなり自信があります」とコメント。これに対して濱家は「料理好きな人がやってる。嬉しいものをわかってくれているメニュー」と力説した。

さらに、居酒屋選びでは「だし巻き玉子があるかどうか」を重視しているという小栗は、「Bは女の子がよく行きそうなお店で出てきそう。Cはなますが和っぽい雰囲気に合っている」と分析。

この問題の正解は「C」。陣は「イージーでした」と正解を喜び、余裕の表情を見せた。

そんななか、次の店に移動する途中で“ある不正疑惑”が浮上する。

「どうする言う？」と切り出した濱家は、「ロケ終わった瞬間、お店の人が出てきてなんか言ってたよな」と指摘。陣は「聞き間違いかと思った」と驚きつつ、「（あの店に）行ったことあった？」と田渕に尋ねた。

じつはクイズ終了後、店主から「田渕さん来てたよね？」とまさかの一言。田渕は以前この店に、笑い飯・西田幸治と訪れていたことが判明した。

衝撃の事実が明らかになり一同はドン引き。田渕は「（店主に言われてから）記憶がつながった」「ただ、だし巻きは頼んでいない」と主張する。

言い訳を連発する田渕に、濱家は「だし巻きを頼んでいなかったとしても、一度来たことがある店だった場合はクイズの前に報告すべきだった」と鋭く追及。これに田渕は「一年は経っている」と言い張り、期間が空いていたため忘れていたと弁明した。

すると山内が自ら店に戻り、事実確認を行うことに。店主に再度確認したところ、「7か月は経っていない」との証言が。

「半年は経っていそう。半年前に行った店はちょっと記憶がなくなることないですか？」と開き直る田渕に、濱家は「セーフ。7か月前のだし巻きは覚えてないわ」と最終的にはフォロー。命拾いした田渕は「あぶな…」と冷や汗をかいていた。