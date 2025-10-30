

クマ出没情報を可視化している、秋田県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」。画像は、秋田市内の10月30日午前の状況。中央下にJR秋田駅がある（画像：ツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」より）

【画像】「こんな街中にもクマが…」秋田駅近くの市街地ですら多数の目撃情報が寄せられている

クマに怯える日々、変わってしまった日常

クマに怯える日々を過ごしている。

外出時、車庫のシャッターを開ける瞬間がいつも怖い。わが家のシャッターは手で上げ下げする手動式。扉を引き上げたとき、目の前にクマがいるかもしれない。朝、自宅前のごみ置き場にごみを出すときは、しつこいくらいに周囲を確認する。

わが家には小学生がおり、今は毎朝車で送っている。車を降りてから校舎に入るまでの間、クマが出ないか心配になる。夜、寝ていると窓の外にクマがいるのではないか、窓ガラスが破られないだろうか、と考える。

私の自宅は秋田市の中でも人口が密集する地域にあるが、連日クマが目撃されている。ここまでクマの存在を感じながら暮らすことになるとは、少し前まで予想すらできていなかった。

10月26日にクマが目撃され、立ち入りが規制された秋田市の「千秋公園」。29日現在も、立ち入り規制のテープが張られたままだ。千秋公園はJR秋田駅近くの市街地にある。人が行き交う普段通りの光景に「自分は心配しすぎだろうか」と思えてくる。だが、ここにクマが現れたことは事実だ。



秋田市の市街地にある「千秋公園」。10月26日にクマが目撃され、立ち入りが規制された（写真：10月29日、筆者撮影）



千秋公園前のお堀にかかる遊歩道。10月26日にクマが目撃されている（写真：10月29日、筆者撮影）

秋田市は全児童に「クマよけの鈴」を配布している。子どもたちはランドセルに鈴をつけて登下校し、もしクマに襲われそうになったら、うつぶせになって頭と首を守る「防御の姿勢」をとるよう学校で教わっている。

私の前で、防御の姿勢を取ってみせてくれる子どもを見つめながら、この小さな手で、首と頭を守りきれるだろうかと不安が募る。



秋田県はHPで、クマによる事故を防ぐ方法などの情報を発信している（画像：秋田県HPより）



秋田市が全児童に配布しているクマよけの鈴（写真：筆者撮影）

子どもが通う小学校からは、連日のように「近くでクマが目撃された」「登下校はできるだけ保護者の付き添いを」というメールが届く。10月26日も、親子とみられる3頭のクマが学校近くで目撃された。

翌27日には、秋田市の南端にある雄和（ゆうわ）地区で、クマに襲われて亡くなったとみられる方の遺体が発見された。

子どもには下校後、家から出ないよう言い聞かせている。「人と動物を隔てる柵が、壊れてしまった動物園にいる」。ひどいたとえかもしれないが、私はそんな心持ちで暮らしている。

突然現れたクマに体がすくむ

秋田県では近年、人の生活圏へのクマの出没が増えている。県によると、今年はクマの主食となるブナの実が極めて少ない「大凶作」となっており、餌を求めるクマの行動範囲が拡大しているという。

今年の目撃件数は5996件（10月15日時点）。人身被害は49件（10月29日時点）。屋外でのイベントや学校行事の縮小・中止も相次いでいる。

秋田県はクマがどこに出没しているかを確認できる「クマダス」という情報マップシステムを公開している。目撃した人が自ら投稿できる仕組みで、刻々と情報が寄せられている。サイトを開くと、クマの出没マークが折り重なってマップに表れる。

実は今年6月、私も初めてクマに会った。場所は秋田県北部にある鹿角（かづの）市の山間地。コメづくりについて、農家の坂本寿美子さんに取材をしているさなかだった。

坂本さんが作業小屋に行っている間、私は一人、田んぼの真ん中にあるあぜ道に立っていた。すると、私の向かい側のあぜ道を、黒い生き物が横切っていくのが見えた。クマだった。距離は50〜100メートルくらいだったと思うが、記憶が定かではない。

あたりは開けた水田で、身を隠す場所はない。幸いクマは私に気づいていなかったが、クマと平場で1対1という状況に、冷や汗がにじんだ。

クマはあぜ道を走り抜けると、その先の水路に飛び込んだ。水路はところどころ茂みに覆われていて、クマがどこにいるのかわからない。早く民家や車に避難したかったが、そこまで行くにはクマの横を通り過ぎなければならない。

鉢合わせを避けるため、恐る恐る、水路をのぞき込んだ。その瞬間、クマと目が合った。クマは私に驚いて山のほうへと逃げていった。そのすきに私も車へ向かった。

いま考えると、あれは子グマだったかもしれない。人間を怖がるクマでよかった。距離があってよかった。もし違っていたら――と思うと、恐くなる。



筆者がクマに会った秋田県鹿角市の水田。恐怖で体がすくみ、クマを撮影することはできなかった（写真：6月9日、筆者撮影）

私がクマと遭遇した田んぼでは、いま連日のように数頭の親子グマが出没している。坂本さんがクマと隣り合う日々をSNSに投稿しているので、ご本人のお許しをいただいて、文面のみ一部紹介したい。

数頭のクマが近くにいる中で農作業を進めなければならない様子、クマと鉢合わせしないよう音を出して工夫する様子、ロケット花火を打ち上げて追い払おうとしても反応しないクマの様子――。

坂本さんは〈我が家の田んぼの畦を歩く熊、我が家の田んぼのお米を食べる熊。毎日身の回りの死角から熊が出てくるんじゃないかとビクビクして暮らしている〉とつづる一方で、こうも付け加える。

〈これは自然災害。気候変動がまわりまわって、もたらしたこの状況を人間は考えなければならないよね〉

〈自然から学ぼう、しっかり〉

SNSでは自治体によるクマの駆除に抗議し、秋田や青森、岩手の農産物の不買運動を呼び掛ける投稿も見かける。日々危険と隣り合わせで作業を続ける農家を思うと、このような不買運動には戸惑いしかない。

「災害」という意識が広がる

クマに遭遇しないよう気をつける――といった自衛策は大切だ。一方で、自衛策をとること自体に困難のある人たちもいる。例えば一人暮らしの高齢者、視覚などに障害のある人、日本語の理解が難しい人、車を所有しない人――などだ。

「移動手段として車があったら、と思うようになった」。秋田市に住むAさんはそう語る。Aさんは生活保護を利用していて車を所有することができない。しかし生活圏で頻繁にクマが目撃され、恐怖を感じるようになった。「街中心部にまでクマは来ないだろうという思い込みがあった。でも街中心部なら安全だろうという常識は崩れてしまった。車が欲しいです」（Aさん）

海外出身者向けに情報発信をしている秋田県国際交流協会は9月末、サイトの「重要なお知らせ」にやさしい日本語で「クマに注意しましょう！」を掲載した。



秋田県国際交流協会がやさしい日本語で呼びかけている「クマに注意（ちゅうい）しましょう！」（画像：秋田県国際交流協会HPより）

「災害情報として『クマの情報も必要ではないか』という声が職場内で上がりました。秋田県の『クマダス』にたどり着くことができれば、あとはスマホでクマの情報を確認できるので」と協会の担当者は話す。

災害時などに支援や配慮を必要とする人は、クマ出没においても支援を必要とする。自治体には、情報にアクセスしづらい人や「自助」が困難な人がいるという視点も忘れないでほしいと願う。

「どう向き合えばいいのか」揺れる心

秋田県は公式サイト（ツキノワグマ情報 | 美の国あきたネット）などを通じて、県民にクマ対策を呼びかけている。



秋田県が制作しているパンフレット「秋田の身近な動物 ツキノワグマ −クマを知り、被害を防ぐ−」。大人版の内容をやさしくし、ルビを振った子ども版もある（画像：秋田県公式サイトより）

サイトではクマに会わないようにする対策、クマと会ったときの対策などを紹介。クマの生態を解説するガイドブックも「大人版」「子ども版」などをダウンロードできる。

生活圏にいつ現れるかわからないクマに、私は日々不安を感じている。けれど「これからどうすべきか」を語るときは気持ちが揺れる。「正解」がないからだ。

「一層の駆除を」という声、マタギに代表される秋田の狩猟文化を支えながら「クマとの共生」を模索しようとする声、クマが出没する根本的な原因を問う声――。「駆除」という対策にもさまざまな意見があり、考えさせられる。

秋田県によると、クマ出没が増えてきたのは2010年代からだ。なぜ増えたのかという問いに、県は公式サイトで次のように回答している。

「近年、人口減少や高齢化とともに人の生活圏が縮小したり、野山や農地など野外で活動する人数が減少したりしています。こうした人間活動の低下に伴い、クマの分布域が拡大しています。その結果、人とクマの生活空間が近接あるいは重複するようになっており、クマが出没しやすくなっていると考えられます」

クマ出没の増加は、私たちの社会の「選択の結果」でもあるという事実を受け止めて「これから」を考えなければならないと思う。私たちが長い年月をかけて選択してきたこと、あるいは切り捨てざるをえなかったことが、今につながっている。

一方で、クマによって命を奪われた人、深い傷を負った人、不安を抱えて暮らす人のことを考えると、目の前にある危機を早く取り除いてほしい、と思う自分がいる。

何が望ましいのか、どう向き合えばいいのか。ここで生きる当事者の一人として、明確な答えを出せずにいる。

（三浦 美和子 ： フリージャーナリスト）