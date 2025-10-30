バックスが昨季全敗したニックスに勝利…ヤニスが開幕4戦で史上初のスタッツラインを突破

10月29日（現地時間28日、日付は以下同）にホームのファイサーブ・フォーラムで行われたニューヨーク・ニックス戦。ミルウォーキー・バックスは、第2クォーターで45失点を喫したことで、12点ビハインド（59－71）で前半を終えた。

すると後半で相手のフィールドゴール成功率を29.2パーセント（14／48）、3ポイントシュート成功率を20.0パーセント（4／20）に封じる好守で形勢逆転に成功。同点12度、リードチェンジ15度を数えた一戦を121－111で制した。

3勝1敗としたバックスでは、ヤニス・アデトクンボがゲームハイの37得点に8リバウンド7アシスト2ブロック、ライアン・ロリンズが4本の3ポイントをノーミスで沈めて計25得点に4アシスト4スティール、ギャリー・トレントJr.が11得点3アシスト、マイルズ・ターナーが8リバウンド3アシスト3ブロック、コール・アンソニーが9アシストを記録。

昨シーズン。バックスはイースタン・カンファレンス5位の48勝34敗を残すも、トップ3チーム（クリーブランド・キャバリアーズ、ボストン・セルティックス、ニックス）との対戦では10戦全敗。27日にはキャバリアーズに敗れて今シーズン初黒星を喫していたのだが、ニックス相手に見事勝利した。

フィールドゴール成功率72.7パーセント（16／22）で高確率にショットを沈めていった30歳のフォワードは、試合後にこう明かしていた。

「去年は彼らの方がすごく優れていて、僕たちは彼らを苦しめることができなかった。個人的にはとても簡単だった。チームのリーダーとして、僕は覚えている。あのことを忘れたりはしない。だからシュートアラウンドからチームの雰囲気を作り出して、彼らに思い出させようとするんだ。去年、相手が僕らをスウィープしたことをね」

バックスのリーダーは、今シーズン平均36.3得点14.0リバウンド7.0アシスト1.3ブロックにフィールドゴール成功率69.5パーセントと絶好調。開幕4戦を終えて145得点、56リバウンド、28アシストに達している。

アデトクンボは、レギュラーシーズン開幕から4試合で140得点、50リバウンド、20アシストのスタッツラインをクリアした、NBA史上初の選手となった。

【動画】バックスがニックス相手に勝利した一戦のハイライト





