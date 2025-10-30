静音・拡張・ブレーキ搭載！【トラベリスト】のスーツケースが次世代の旅スタイルを変える。Amazonで販売中！
ブレーキ車輪搭載のトップオープンがついに登場。ワンタッチのカンタン操作で後輪が固定できるブレーキ機能を搭載、揺れる電車内も傾斜のある場所でも活躍する。車輪は日乃本社製Lisof（ライソフ）を使用。三菱ケミカルと共同開発したオリジナルの素材で、静音性に優れている。トップオープンの形状は、ファスナーが目立ちにくい新設計。
静音性に優れたLisofキャスターを搭載し、スムーズな移動を実現。深夜の移動も気兼ねなく行える。
トップオープンとフロントオープン機能で、荷物の出し入れがスムーズ。混雑した場所でも快適に使える。
ブレーキ機能を搭載し、電車内や坂道でも自立を保てる設計。ストレスの少ない旅をサポートする。
容量は35Lから43Lに拡張可能。荷物が増えても安心のファスナー式拡張機能を備えている。
静音性に優れたLisofキャスターを搭載し、スムーズな移動を実現。深夜の移動も気兼ねなく行える。
トップオープンとフロントオープン機能で、荷物の出し入れがスムーズ。混雑した場所でも快適に使える。
ブレーキ機能を搭載し、電車内や坂道でも自立を保てる設計。ストレスの少ない旅をサポートする。
容量は35Lから43Lに拡張可能。荷物が増えても安心のファスナー式拡張機能を備えている。