まさかの７戦６敗…不振のリバプール、ドイツ王者で苦境の韓国代表DFの緊急補強を検討か！「強力なオプションになる」
昨シーズンのプレミアリーグを制したリバプールが苦境に陥っている。
国内リーグでは、開幕５連勝の後、まさかの４連敗。公式戦でもここ７戦６敗と不振で、とくに守備の脆弱さが指摘されている。
フィルジル・ファン・ダイクとイブライマ・コナテが本調子ではなく、層も薄いCBの補強が取り沙汰されるなか、新たなターゲットとして浮上したのが、ドイツ王者バイエルンでバックアッパーに降格した韓国代表DFキム・ミンジェだ。
リバプールの専門メディア『EMPIRE OF THE KOP』が「2026年にリバプールが獲得する可能性のあるセンターバックの候補リストに、新たな名前が追加された」と報じている。
「Flashscoreのディーン・ジョーンズ氏の報道によると、リバプールはバイエルンのキム・ミンジェを監視しており、チェルシーとトッテナムも彼を注視している。移籍金5000万ユーロのDFは今シーズン、ヴァンサン・コンパニ監督の下で出場機会に恵まれていない。ドイツ王者はまず彼の状況を見極める時間を取るつもりだが、26年に売却する可能性を排除していないと言われている」
同メディアは「28歳の彼はアリアンツ・アレーナでの先発の座を取り戻すことに集中しているとみられるが、１月の退団よりも来夏の移籍の可能性が高いとみられている」と続けた。
そして、「コナテの契約問題が未だ解決しておらず、リバプールの守備の欠陥がここ数週間であまりにも頻繁に露呈していることを考えると、市場が再開された際にCBが優先ポジションとなるのは当然だ」と指摘。こう見解を示している。
「キムはバイエルンで先発出場するのに苦労し、来月29歳になるので長期的に見て最も価値のある選択肢ではないかもしれない。だが、チャンピオンズリーグで実績のある選手として彼が加入すれば、いま現在のリバプールに強力なオプションとなるだろう」
イタリアとドイツでリーグ制覇に貢献した韓国代表の主力CBがイングランドに上陸するのか。今後の動向から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
