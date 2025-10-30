大賞に5万円分のソニーポイント進呈…機材不問で参加できる「野鳥フォト＆ムービーコンテスト2025」[Sponsored]
ソニーマーケティング株式会社は10月30日（木）、「野鳥フォト＆ムービーコンテスト2025」を開催すると発表した。同日より12月7日（日）まで、作品の応募を受け付けている。
スマートフォンを含む、撮影機材を不問としたコンテスト。「フォト」と「ムービー」の2部門を設けており、それぞれの部門で大賞に選ばれた作品の作者に5万円分のソニーポイントが贈られる。
審査員を務めるのは写真家の山田芳文さん。またゲスト審査員として写真家の蒼井ゆいさんも参加する。
コンテスト名
野鳥フォト＆ムービーコンテスト2025
応募期間
2025年10月30日（木）～12月7日（日）
賞・副賞
フォト部門
・大賞（1名）：ソニーポイント50,000円分
・山田芳文賞（1名）：ソニーポイント30,000円分
・蒼井ゆい賞（1名）：ソニーポイント30,000円分
・αユーザー賞（1名）：ソニーポイント30,000円分
・入選（10名）：ソニーポイント1,500円分
ムービー部門
・ムービー部門賞（1名）：ソニーポイント50,000円分
公式ページ
野鳥フォト＆ムービーコンテスト2025