入隊中のSEVENTEEN（セブンティーン）のHOSHI（ホシ）が、Instagramを更新。愛犬と戯れる姿や、両親との和やかなショットを公開した。

【写真】「似てるなあ」SEVENTEENホシが両親、愛犬と感動の再会！【動画】入隊前、THE 8に断髪されるホシ

■SEVENTEENホシが愛犬ラテとの再会を喜ぶ

9月16日、兵役の義務を果たすために陸軍で軍服務を開始したホシ。最新の投稿はホシの勤務地を愛犬・ラテと両親が訪れた際のもののようで、ホシは凛々しく迷彩柄の軍服を着用している。ラテとの再会が嬉しくてたまらない様子のホシは、顎の部分を優しく撫でたり（1枚目）、抱き上げて頬を擦り寄せたり（2枚目）キスをしたり（6枚目）と、存分にコミュニケーションを取った。

そして両親とのショットも。9枚目は誇らしげに賞状を手にしたホシを、両親が囲んだショット。ピンクのダウンジャケットを着た母はホシの腕を優しく抱いており、サングラスを掛けた父と共に、微笑んだ顔にはどこかホシの面影が感じられる。また17枚目では、ホシと母が並んで歩く後ろ姿も捉えられた。

SNSでは「本当にそっくり親子で可愛い」「ホシのママ、背が高い！」「似てるなあ」「感動の再会だ」「元気そうで何より」「兵役中にホシくん×ラテ嬢のお戯れが見られるとは」「パパとママも嬉しそう！」「ホシとオンマが似すぎててほんと可愛い」「大好きなご家族に会えてよかったね」と、温かい反響が相次いでいる。

■THE 8に断髪されるホシ

■『anan』では青髪でソロ表紙を飾ったSEVENTEENホシ