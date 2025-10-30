田中美久が自身のInstagramを更新し、プライベートショットを大量に披露した。

【写真】大人っぽいメガネ姿や指原莉乃、新木優子との2ショットなどプライベートショットを大量公開した田中美久

■田中、「まとめて載せてみます」と自然体の姿をまとめて披露

本投稿は、「最近のプライベート」とコメント。続けて、「私服やプライベートな写真を載せることが中々ないのでまとめて載せてみます」と綴り、大量20枚のショットを公開。

写真は、グレーのジャケットにメガネ姿の大人っぽい雰囲気のコーデ（1・2枚目）からスタート。チェック柄のワンピース姿でドリンクを飲んでいる様子（3枚目）、ニットにデニムのカジュアルコーデ（4～6枚目）、PRADAの黒ニットを着たショット（7・8枚目）、スパでのリラックスした姿（9枚目）、“Happy Birthday Miku”の文字が描かれたプレートを持ってピースするおなかチラ見えショット（10枚目）、ちとせよしのとのキャラクターキャップをかぶった東京ディズニーランドを楽しんでいる瞬間（11枚目）、同じくちとせとの2ショット（12枚目）、新木優子との顔を寄せ合う仲良し2ショット（14・15枚目）、白ジャケット姿とメイクしている姿を組み合わせたショット（16枚目）、ステーキを目の前にしてうれしそうな表情を見せている白ニット姿（17枚目）、指原莉乃とのモノクロ2ショット（18枚目）、大原櫻子とのモノクロ2ショット（19枚目）、最後は美容看護師の方とのナチュラルメイクでの姿（20枚目）まで。

私服姿や田中の交友関係を見ることができるプライベートフォトに、SNSでは「全部かわいい」「メガネみくりんも好き！」「優子ちゃんとさっしーとの2ショット好き！」といった声が寄せられている。

■写真：メガネ姿の大人っぽい姿から指原莉乃、大原櫻子とのショットまで

■田中美久が指原莉乃と“サウナ”へ

またXには、指原莉乃とのモノクロ2ショットを披露している。「さしこちゃんとサウナ行ったら奈子（矢吹奈子）と美久はずっと見てたいって親みたいな言葉を言ってて嬉しいなーってなった」というコメント。ふたりでサウナへ出かけたことを報告した。

この投稿に対して、指原が「マイベイビー、素敵サウナ教えてくれてありがとう ラブ 率先して湯船に入ってくれたけど激アツお風呂すぎて1mmも動けなかった姿、一生忘れないよ」とサウナでの裏話を含む、愛のあるメッセージを寄せている。