11時の日経平均は36円安の5万1271円、ＳＢＧが182.83円押し下げ 11時の日経平均は36円安の5万1271円、ＳＢＧが182.83円押し下げ

30日11時現在の日経平均株価は前日比36.05円（-0.07％）安の5万1271.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1069、値下がりは454、変わらずは88と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は182.83円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が64.65円、ディスコ <6146>が23.37円、コナミＧ <9766>が17円、ＴＤＫ <6762>が16.16円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を111.79円押し上げている。次いでレーザーテク <6920>が67.34円、東エレク <8035>が50.51円、ＮＥＣ <6701>が11.40円、フジクラ <5803>が9.09円と続く。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、銀行、非鉄金属、電気機器と続く。値下がり上位には陸運、情報・通信、その他製品が並んでいる。



※11時0分9秒時点



株探ニュース

