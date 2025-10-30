こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

機械式時計の頂点、「トゥールビヨン」って憧れますよね。でも、繊細で、毎日手でゼンマイを巻く「儀式」が必要…。

そんなイメージ、ありませんか？ もし、その美しい機構が、タフな日常使いもこなせる仕様だったら…。「ZEROO T10」の魅力は、そんな実用性の高さにあります。

フライング・トゥールビヨンをゼロから再構築するZEROOブランド、記念すべき10作目となるスケルトントゥールビヨン腕時計を、とてもお得な価格で手に入れられるプロジェクトが間もなく終了となります。

この機会に、改めてその特長をおさらいしておきます。

毎朝の「儀式」よさらば。待望の自動巻トゥールビヨン

Image: ゼロタイム株式会社

「ZEROO T10」には、新開発の自動巻ムーブメント「Cal.ZT08」を搭載。腕の動きで自動的にゼンマイが巻かれるので、手巻きモデルのように毎朝「あ、巻かなきゃ」と気にする必要がありません。

さらにツインバレルによって約60時間のパワーリザーブを確保。たとえば金曜の夜に外しても、月曜の朝までしっかり動き続けてくれる安心感があるので、週末はほかの時計を楽しみたい、という人にもぴったりです。

日常に溶け込む、力強いトノーケース

Image: ゼロタイム株式会社

機構の美しさを日常で楽しむため、ケースも進化しました。人気の高かった以前のモデルにあった、やや繊細な印象の構造を見直し、堅牢性の高い「ZEROO T10」オリジナルのトノー型ケースへと変更しています。

ケース側面には立体的なフィンが施され、まるでスポーツカーのエアインテークを思わせる力強さ。以前より大型化されたリューズも、見た目の存在感を高めるだけでなく、操作性もしっかり向上させています。

信頼の「Made in Japan」と高機能素材

Image: ゼロタイム株式会社

もちろん、ストラップも抜かりありません。高い強度としなやかさを併せ持つフッ素ラバーを採用しています。

また、日常生活防水（3BAR）にも対応しており、繊細な機構だからといって、日常のシーンで過度に気兼ねする必要はなさそうです。

Image: ゼロタイム株式会社

そして、やっぱり安心なのが「Made in Japan」であること。この精緻な自動巻トゥールビヨンは、東京・八王子にある私たちのアトリエで組み立てられています。日本の工房で管理・組立・試験までを一貫して行う。複雑機構を日常のパートナーにする上で、この信頼感は外せないポイントですよね。

眺めるだけの複雑機構か、日常を共にするタフな相棒か。まずは、その精緻な動きをご自身の目で確かめてみませんか？ 自動巻フライング・トゥールビヨンの世界が、日常を豊かにしてくれそうと直感した方は、プロジェクトが終了する前に以下リンクをチェックです。

ZEROOトゥールビヨン革命第二章 T10スケルトンオートマチック機械式腕時計 297,000円 （約25％オフ） machi-yaで見る

Image: ゼロタイム株式会社

Source: machi-ya