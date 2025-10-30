◇ワールドシリーズ第5戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第3打席は鋭い打球を放ったものの好守にはばまれ、右直に倒れた。

1―3の6回、先頭で迎えた第3打席は1ボール2ストライクからの4球目、内寄りのスライダーを完璧に捉えた。打球速度117・3マイル（約188・8キロ）の痛烈な打球が右翼方向へ伸びたが、最後は右翼手・バージャーが飛びつきダイビングキャッチ。好守に阻まれ凡退した。

NHK総合で解説を務めた田口壮氏も「今の難しい打球ですよね。これは大ファインプレーですね」とバージャーにアッパレを送っていた。

初回の第1打席は相手先発の新人右腕・イエサベージに投ゴロに打ち取られた。3回の第2打席は“宝刀”スプリットをフルスイングもバットが脱げ落ち、空振り三振に倒れた。

延長18回、6時間39分の歴史的死闘を終えた第3戦から一夜明けた前日の第4戦は投打同時出場し、自身初めてのWS登板で7回途中4失点、打っても3打数無安打。チームを勝利に導くことができず対戦成績を2勝2敗のタイに戻された。

それでも試合後には「今日は負けてしまったけど、良いことも悪いことも切り替えて明日の一試合にまず集中したい」と切り替えを強調していた。

チームは勝てば2年連続となる世界一に王手をかける。