Æü·ÐÊ¿¶Ñ£µËü±ß¤Ç¤â¡ÖÀ¸³è¶ì¤·¤¤¡×¡Ä¤Ê¤¼¡© ÀìÌç²È¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö³ô¹âÉÔ¶·¡×¤ÎÀµÂÎ¤ÈÍ£°ì¤ÎÂÐºö
ÆüËÜ³ô¤Î¾å¾º¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï£µËü±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÇ®µ¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢²È·×¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÍîº¹¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¤Î¤«¡©¡¡¶áÃø¡Ø³ô¹âÉÔ¶·¡Ù¤¬ÏÃÂê¤ÎÂè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÆ£Âå¹¨°ì»á¤Ë¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤äÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¡¢¸Ä¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
º£¤Î³ô¹â¤Ï¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤È¤ÏÌµ±ï¡×
³ô²Á¤Î¹âÃÍ¹¹¿·¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤ÜËè²ó¡¢³¹³Ñ¤Î¿Í¤Î¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡ÖÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¡¢·Êµ¤¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶¦´¶¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»ä¤â¡¢º£¤Î³ô²Á¤Î¾å¾º¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏÆ£Âå¹¨°ì»á¡£Èà¤ÎÃø½ñ¡Ø³ô¹âÉÔ¶·¡Ù¤Ë¤Ï¡¢à³ô²Á¤Ï¹â¤¤¤Î¤ËÀ¸³è¤¬¸·¤·¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³á¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÁáÂ®¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
º£¤Î³ô²Á¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡Ö¸½ºß¤Î³ô²Á¤Ï¡¢´ë¶È¼ý±×¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬Àµ¤È¸À¤¨¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ê¡¢1989Ç¯¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬£´Ëü±ß¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¥Ð¥Ö¥ë´ü¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ÇÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤òÍÑ¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ£Âå»á¡¿°Ê²¼Æ±¡Ë
³¹³Ñ·Êµ¤¤Î¼Â´¶¤Ï¡Ö¼Â¼ÁGDP¡×¤ÎÆ°¤¤Ë¶á¤¤
·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢¹ñ¤Î·ÐºÑµ¬ÌÏ¤¬¡¢°ìÄê´ü´Ö¤Ë¤É¤ì¤À¤±Áý²Ã¤·¤¿¤Î¤«¤ò¼¨¤¹³ä¹ç¤Î¤³¤È¡£°ìÄê´ü´Ö¤Ë¿·¤·¤¯À¸¤ß¤À¤µ¤ì¤¿À¸»ºÊª¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¶â³Û¤Î¹ç·×¤Ç¤¢¤ë¡¢¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ÎÁ°Ç¯Èæ¤Î¿¤ÓÎ¨¤ÇÉ½¤µ¤ì¤ë¡£
GDP¤Ë¤Ï¡Ö¼Â¼ÁGDP¡×¤È¡ÖÌ¾ÌÜGDP¡×¤Î£²¤Ä¤¬¤¢¤ë¡£¼Â¼ÁGDP¤Ï¡ÈÊª²ÁÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¿ôÃÍ¡É¤Ç¡¢Ì¾ÌÜGDP¤Ï¡ÈÊª²ÁÊÑÆ°¤ò´Þ¤ó¤À¿ôÃÍ¡É¤À¡£ÄÌ¾ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¼Â¼ÁGDP¤Î¿¤ÓÎ¨¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î·Êµ¤¤Î¼Â´¶¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ï¼Â¼ÁGDP¤ÎÆ°¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¼Â¼ÁGDP¤Î¿¤ÓÎ¨¤ò¤ß¤ë¤È¡¢²£¤Ð¤¤¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥°¥é¥Õ¡»²¾È¡Ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢Ì¾ÌÜGDP¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÍÍÁê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¿Ê¹Ô¤Ç¡ÖÌ¾ÌÜGDP¡×¤È¡Ö³ô²Á¡×¤Ï¾å¾º¤Ø
ÆüËÜ¤ÎÌ¾ÌÜGDP¤Ï¡¢¡Ç22Ç¯¤¢¤¿¤ê¤«¤éÁý²Ã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ç23Ç¯¤Ë590Ãû±ß¤ËÃ£¤·¡¢¡Ç24Ç¯¤Ë¤Ï608Ãû±ß¤È½é¤á¤Æ600Ãû±ß¤òÆÍÇË¡¢Ìó£³Ç¯¤Ç50Ãû±ß°Ê¾åÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼Â¼ÁGDP¤È¤ÏÂç¤¤Ê³Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥°¥é¥Õ¢»²¾È¡Ë¡£
¡Ö¼Â¼ÁGDP¤¬¿¤ÓÇº¤àÃæ¡¢Ì¾ÌÜGDP¤¬µÞ³ÈÂç¤·¤¿¤Î¤ÏÊª²Á¾å¾º¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤Ï¡¢Êª²Á¤äÄÂ¶â¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥â¥Î¤Î²Á³Ê¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æà³ô¤ÎÃÍÃÊá¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Ì¾ÌÜGDP¤È³ô²Á¤ÏÄ¹´üÅª¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥°¥é¥Õ£»²¾È¡Ë¡×
´ë¶È¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²Á³Ê¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÇä¾å¹â¤äÍø±×¤ÏÁý¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢³ô²Á¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë´ë¶È¼ý±×¡Ê°ì³ôÅö¤¿¤êÍø±×¡Ë¤âÁý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ô²Á¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¡£
¿Í¡¹¤Î·Êµ¤¤Î¼Â´¶¤Ë¶á¤¤¼Â¼ÁGDP¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤ËÄäÂÚ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ÎÁÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤â¤¢¤Ã¤ÆÉÔ¶·´¶¤ÏÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Ì¾ÌÜGDP¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢¤µ¤é¤Ë´ë¶È¶ÈÀÓ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤³¤ì¤¬³ô²Á¾å¾º¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¡Ö´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ª¡©
¤¿¤À¡¢Æ£Âå»á¤¬¡Ø³ô¹âÉÔ¶·¡Ù¤Ç¶¯Ä´¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂ¾¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì²¼¤Î·ÐºÑ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤À¡£
¡ÖÄ¹¤é¤¯¹ñÆâ·ÐºÑ¤Ï¡¢Êª²Á¤¬»ýÂ³Åª¤Ë²¼Íî¤¹¤ë¾õÂÖ¤Î¥Ç¥Õ¥ì¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¸½ºß¡¢µÞÂ®¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤Î´¶³Ð¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
£²¡óÄøÅÙ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¡ÖÅ¬Àµ¿å½à¡×
¤½¤â¤½¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤Ï¡ÖËÄÄ¥¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Î¡ÖInflation¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ç¡¢¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²Á³Ê¡ÊÊª²Á¡Ë¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÀµ¾ï¤Ê·ÐºÑ¾õÂÖ¤Î¾ò·ï¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Æü¶ä¤¬¡¢²¤ÊÆ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ¤ò£²¡óÄøÅÙ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊÁí¹ç¡Ë¤Ï¡¢¡Ç22Ç¯ÅÙ3.2¡ó¡¢¡Ç23Ç¯ÅÙ3.0¡ó¡¢¡Ç24Ç¯ÅÙ3.0¡ó¤È¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆü¶ä¤ÎÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë£²¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ò¹½À®¤¹¤ëÉÊÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ï¡¢¡Ç22Ç¯ÅÙ5.7¡ó¡¢¡Ç23Ç¯ÅÙ7.4¡ó¡¢¡Ç24Ç¯ÅÙ5.0¡ó¤ÈÂçÉý¤Ë¾å¾º¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¾¶á¤Î£³Ç¯´Ö¡Ê¡Ç22Ç¯£¹·î¡Á¡Ç25Ç¯£¹·î¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ï£²³ä¡¢ÊÆ¤ä¥Ñ¥ó¡¢ÌÍ¤Ê¤É¤Î¹òÊª¤Ï£´³ä¤â²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¿©ÎÁÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬¡¢²È·×¤Î¤Ò¤ÃÇ÷´¶¤òÁýÉý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÈÄÂ¶â¤ÏàÁê¸ß»É·ãÅªá¤Ê´Ø·¸
¡ÖËÜÍè¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì²¼¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¤ÈÄÂ¶â¤ÏÁê¸ß»É·ãÅª¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÂ¶â¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª²Á¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢´ë¶È¤ÏÃÍ¾å¤²¤Ç²Ô¤¤¤À¼ý±×¤ÇÄÂ¶â¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¡Ç23Ç¯¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢½ÕÆ®¤Î¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤¬¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÄÂ¶â¤Î¾å¾ºÉý¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊª²Á¤Î¾å¾º¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ØËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¡¢£±·î¤«¤é£¸·î¤Þ¤Ç£¸¥õ·îÏ¢Â³¤ÎÁ°Ç¯Èæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯´Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¡Ç24Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£Ì¾ÌÜ¤ÎÄÂ¶â¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Êª²ÁÊÑÆ°Ê¬¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¡¢¤³¤³£³¡Á£´Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¤¬·ÑÂ³Åª¤ÊÄÂ¶â¾å¾º¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë
¡Ö¾ÃÈñÆ°¸þÄ´ºº¤Ê¤É¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤ÎÄÂ¶â¾å¾º¤ò°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¤Ç¤¹¡£Ê¿À®¤Î´ü´Ö¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÄÂ¶â¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â¸µ¤Ç£²¡Á£³Ç¯ÄøÅÙÄÂ¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤â¾å¤¬¤ë¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌµÍý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤·¤«¤·¡¢Æ£Âå»á¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤Éµ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï¡¢£²¡Á£³Ç¯¤È¤¤¤Ã¤¿Ã»´ü¤À¤È¡¢ÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤¬Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢£µÇ¯¡¢10Ç¯¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹´ü¤ÇÉé¤±Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÍýÏÀÅª¤Ë¤â¼Â¾ÚÅª¤Ë¤â¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£ÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤ÏÃÍ¾å¤²¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤ÎºÇÂç¤Îº¬µò¤Ï¡¢´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¼êÉÔÂ¡£¤¹¤Ç¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÉÔ²ÄµÕÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£15ºÐ¤«¤é64ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Ï¡¢¸½ºß6800Ëü¿Í¼å¤È¤µ¤ì¡¢15Ç¯¸å¤Î¡Ç40Ç¯¤Ë¤Ï6200Ëü¿Í¶¯¤Þ¤Ç¸º¾¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡ÖAI¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤É³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤¬¥Ò¥È¤Î»Å»ö¤òÂåÂØ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤òÈ´ËÜÅª¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤Åª¤ÊÍ×°ø¤«¤é¡¢ÄÂ¾å¤²¤Î´ðÄ´¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¡×¤È¤·¤Æ³ô¼°Åê»ñ¤ÏÍ¸ú
Æâ³ÕÉÜ¤Î¸«²ò¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤è¤ê¥Ç¥Õ¥ì²¼¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î30Ç¯¶á¤¯¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¥Ç¥Õ¥ìÅª¤Ê»×¹Í¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¡Ö°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÍÁ³¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃÍ¾å¤¬¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬À¸³è¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ï¤¢¤Þ¤êÈá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£²È·×¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¶¯¤¤»ñ»º¤Ç¤¢¤ë³ô¼°¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾Ú·ôÅê»ñ¤Î¼ý±×Î¨¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÇÉâÂÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²ø¤·¤²¤Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¤äÅê»ñ¡¢Éû¶È¤Ê¤É¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë»ñ»º¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì·ÐºÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿»ñ»ºÇÛÊ¬¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¸ÌÀ¤À¤í¤¦¡£
¢§Æ£Âå¹¨°ì¡Ê¤Õ¤¸¤·¤í¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë¡¡Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¡·ÐºÑÄ´ººÉô¡¦¼çÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È
¼èºà¡¦Ê¸¡§¾¾²¬¸¼£
¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢1996Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¤ä·ÐºÑ»ï¤òÃæ¿´¤Ë¶âÍ»¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥í¥Ü¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Åê»ñ£±Ç¯ÌÜ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ØËÉÙ¤Ê¿Þ²ò¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡ª ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÇÀäÂÐÆÀ¤¹¤ëËÜ ¡Ù¡£¢£X¡ÊµìTwitter¡Ë¢ª@1847mattsuu