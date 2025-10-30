¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅ·»È¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸ÅçÅÄ»í²»¤¬¡ÖOwen¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÀÀ¤¤¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤ÎÆ®»Ö
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¡ÊÄÌ¾Î¥¢¥¤¥«¥ì¡Ë¤¬£¹·î¡¢ÂÔË¾¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOwen¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÖÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅçÅÄ»í²»¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Î¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸Ç¤¤å«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¿·¶Ê¤Ë¤Ï¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤°ìÀá¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¢ö¸«¾å¤²¤¿Àè¤Ë¤ÏÅ·»È¤¬¤¤¤¿¡½¡½¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅ·»È¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²Î»ì¤È¼«Ê¬¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÆ·¤Ë¤Ï¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬½É¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅ·»È¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¡£¤½¤Î´ê¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£¤À¤¬¡¢º£ºî¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Ç®¤¯·ã¤·¤¤³Ú¶Ê¤À¡£´Å¤¤¤À¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö²Ä°¦¤µ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¶Ê¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡£Å·»È¤ÎÈù¾Ð¤ß¤ÎÎ¢¤Ç¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ®¤¤¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£ºî¤ÎMV¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¾·¤¤¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£Åö½é¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤¤¤¶¥«¥á¥é¤¬²ó¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¶¨ÎÏÅª¤Ç¡Ä¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿MV¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£²¿ÅÙ¤â¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤¿¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò¡Èºî¤ê¾å¤²¤¿¡É¤È¤¤¤¦³Î¤«¤Ê¼Â´¶¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Îå«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½µ±¤¤òÁý¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Öone¡×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£Íî¤Á¥µ¥Ó¤Ç¡¢15¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼ãÎÓ½ÕÍè¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢¤®¤å¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤ë¤Î¤À¡£¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¶¯¤¯¤ä¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤È¥Ð¥ä¥·¤µ¤ó¤¬²Î¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡×¡£°ì½Ö¤Î¥Ï¥°¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢Ãç´Ö¤Ø¤ÎÁ¡ºÙ¤Êµ¤¸¯¤¤¡£´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢15¿Í¤Ï°ì¤Ä¤Îº²¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥¤¥«¥ì¤Î²¹¤«¤µ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤ï¤ëÍýÍ³¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅ·»È¤Ë¡×¡£¤½¤ÎÀÀ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ÅçÅÄ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¤Þ¤À¸«¤Ì·Ê¿§¤òÌÜ»Ø¤¹¡£