Image: 無印良品

ついこの間まで半袖で過ごしていた気がするのに気が付いたら長袖の季節に。とはいえしっかり着込んでしまうと天気がいい日のお昼時はちょっと暑い、洋服選びが難しい時期ですね。

そんな季節の変わり目から春先まで活躍してくれる手に取りやすい価格の長袖Tシャツ、無印良品にあるんです。

さらりとした肌触りのクルーネック長袖Tシャツ

Image: 無印良品

税込み1290円と手に取りやすい価格の無印良品「紳士 天竺編みクルーネック長袖Ｔシャツ」

Image: 無印良品

白、黒、ダークネイビーといった定番カラーはもちろん、スモーキーピンク、スモーキーブルー、スモーキーグリーンといった落ち着いたくすみカラーも選べる全6色展開。

Image: 無印良品

綿60％、ポリエステル40％の混紡生地はさらりとした肌触りで自然な風合い。厚すぎず薄すぎずな生地は秋冬でも乾きやすいのがうれしいポイントです。

1枚でも、インナーでも

Image: 無印良品

1枚でも綺麗に着ることができ、裾や袖口にリブがなくフラットなので冬にはインナーとして重ね着しやすいので秋から春までの長い期間活躍してくれます。

Image: 無印良品

同素材のボーダー柄長袖Tシャツ「紳士 天竺編みクルーネック長袖Ｔシャツ（ボーダー）」も4色、同じ価格で販売されているので色、柄違いで何着か持っておくとスウェットやカーディガンのインナーに困らなくなる便利な1着ですよ。

Source: 無印良品