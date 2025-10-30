霜降り明星・せいや、『桃鉄2』一緒にプレイしたい人はSixTONESのジェシー「コロナ禍もず〜っとやってた」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、俳優・石井杏奈が30日、都内で行われた新作ゲーム『桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜』発売記念＆新TVCM発表会に登壇した。
【集合ショット】カラフルでカワイイ！色とりどりの衣装で登場した佐久間大介＆石井杏奈ら
プライベートでも同ゲームをたのしんでいるというせいやは「バリエーションがめちゃくちゃ多いので超楽しい。夢の物件も増えている」と大興奮。「地元の友達や家族とももちろんやりたいんですけど、SixTONESのジェシーとか。マジで『桃鉄』やるのよ。コロナ禍もず〜っとやってた。これ、すぐやります」と予告していた。
CM撮影では3人が半日かけて同ゲームを一緒にプレイ。石井は「盛り上がりましたね。新宿に広島お好み焼き屋があって利益率が400％なのでオススメです！」と熱弁。せいやは「結構独占していたので、石井電鉄はエグかった」とし、佐久間も「杏奈ちゃんは強すぎて、やばいやばいって」と敏腕社長ぶりに驚いていた。
3人が出演する新テレビCM「東日本からいきます？篇」「西いっていいすか？篇」は30日より公式サイトにて公開、31日よりテレビ放映開始。「かつめしの思い出篇」「キングに！カードでえらいことに！篇」には陣内智則、ケンドーコバヤシが出演する。
