◇プロ野球・巨人 秋季キャンプ初日（10月29日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）

2006年から10年の5シーズン、巨人でプレーした李承菀（イ・スンヨプ）氏。巨人の秋季キャンプで臨時コーチを務めることになりました。

初日はチームメートと再会を果たし、笑顔も見せていた李コーチ。「みんなと会えてすごくうれしかったです。15年ぶりのジャイアンツのユニホームを着るのも、すごくうれしいです」と語りました。

打撃練習時には、選手のフォームなどをじっくり観察。阿部慎之助監督と石塚裕惺選手のロングティーを見る場面もありました。今回は巨人の後輩たちへの指導ももちろんですが、自身のコーチとしての経験値を得るための期間でもあります。「監督経験はあってもコーチ経験はないので、選手の管理とかをどうしているのか、それも勉強しながら」としました。

目についた選手はいたか聞くと、「まだ全員は分からないですけど、リチャード選手のパワーはすごいですね。あと44番の選手（佐々木俊輔選手）もパワーもあって、すごくよかった。いい選手はたくさんいました」と初日を振り返りました。