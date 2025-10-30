朝ドラ『ばけばけ』ついに吉沢亮が登場　大河『べらぼう』横浜流星とNHKの『国宝』俳優“贅沢使い”

『ばけばけ』では“陰の主役”を演じる吉沢

朝ドラ『ばけばけ』（NHK）の第４週“東京編”から、ヒロイン・トキの今後の人生を大きく左右する“松江の神童”錦織友一役で吉沢亮（31）が登場。『ばけばけ』特有の光と闇の世界に浮かび上がる“人間国宝”の神々しい姿に、胸を熱くする視聴者が続出している。

今作では、明治時代の島根県・松江市を舞台に怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻セツを俳優・郄石あかり（22）が熱演。明治時代を生き抜いた夫婦の泣き笑い人生を描いている。

吉沢演じる錦織は、松江中学の外国人教師として赴任するヘブン先生（トミー・バストウ）の同僚。通訳を任され、公私ともにサポートする『ばけばけ』の“陰の主役”と呼ばれる役どころである。

「和服の下に白いシャツを着こなす姿は、まるで夏目漱石の『坊ちゃん』のよう。清々しい出で立ちは、映画『国宝』に勝るとも劣らないオーラに包まれていました。ついに真打ち登場。視聴率アップも期待できそうです」（ワイドショー関係者）

もはや実写日本映画、歴代興行収入１位の座も視界に入ってきた大ヒット作『国宝』。吉沢が演じた喜久雄は任侠の一門に生まれ抗争によって父を亡くし、上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎（渡辺謙、66）の元に引き取られ、歌舞伎の世界に飛び込む。正反対の血筋を受け継ぐ御曹司・俊介（横浜流星、29）と出会い、互いを高め合い歌舞伎の世界でただひとりの存在“国宝”へと駆け上がっていく。

観るものの魂を震わせた圧巻のクライマックスは、もはや永遠に語り継がれる伝説となった。

そんな名作で火花を散らした吉沢亮と横浜流星の２人。まさに今のNHKは『国宝』俳優の“贅沢づかい”だ。

しかし朝ドラ『ばけばけ』でオーラを放つ吉沢亮に対して、大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』で主役を張る横浜流星は、今ひとつ精彩を欠く。

「横浜演じる蔦屋重三郎は、日本のポップカルチャーの礎を築いた出版プロデューサー。江戸中期に吉原に生まれた“桁外れ（べらぼう）”なキャラクターが大きな魅力のはず。ところが、染谷将太演じる喜多川歌麿、津田健次郎演じる滝沢馬琴、お笑い芸人くっきー！ 演じる葛飾北斎など、アクの強い絵師や戯作者が登場するにつれ、回を重ねるごとに横浜演じる蔦重の影は薄くなるばかり。

“べらぼう”なキャラなのだから、もっと蔦重の見せ場が欲しい。視聴者の中には、この役どころに横浜がハマっていないのではないか。そういった声を寄せる人もいます」（制作会社プロデューサー）

横浜流星は、自分とは異なるキャラクターにこれまで何度も挑んでいる。

遊びがなく頑固でつまらない人間

映画『国宝』を手掛けた李相日監督は、’22年に公開された前作、映画『流浪の月』でも横浜を起用。婚約者・更紗（広瀬すず）を愛しながらも彼女の過去を受け止められず、暴力をふるってしまう中瀬亮役を熱演している。

ところが『流浪の月』に出演したおかげで横浜のインスタグラムのフォロワー数は約３万人も激減。パブリックイメージを下げてまでもなぜ横浜は、この役に挑戦したのか。不器用で真っすぐな亮役を生きることが自身の成長につながる。そう信じて疑わなかったからに違いない。

同様に、映画『国宝』で演じた歌舞伎界の御曹司・俊介役についても

「自分と正反対の人間」

「もっと強い言葉で言うなら苦手なタイプ」

だと告白している。しかし、共鳴できる部分がまったくなかったからこそ

「本当に理解して、愛することから始めなければならなかった」

と自身の思いを吐露している。それが「役を生きる」と決めた、横浜の矜持でもあるのだ。

「李監督はおそらく得意な役より苦手な役柄に挑戦したほうが俳優として成長できると考え、『流浪の月』では亮役に抜擢。『国宝』でも『後半の俊介は流星の得意とするところだと分かるからこそ、前半の俊介はちょっと甘かったように感じる』と愛のある“ダメ出し”をしています」（前出・プロデューサー）

そうした努力が報われたのか、横浜は今年、主演映画『正体』で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。その授賞式で、俳優としての思いを改めて口にしている。

「自分は芝居は上手くないですし、人間としても遊びがなく頑固でつまらない人間です。それを誰よりも分かっているから毎日、本気で身命を賭す気持ちで作品と向き合っています。それを少し認めていただけたような気がして、励みになりました」

最終回まで、あと７話。大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』でも、横浜流星の“身命を賭す”演技に期待したい――。

取材・文：島 右近（放送作家・映像プロデューサー）