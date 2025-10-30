近藤千尋、自作の冷凍ストック使った夕食公開「急いで作ったとは思えない」「ご飯が進みそう」の声
【モデルプレス＝2025/10/30】モデルの近藤千尋が10月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食の食卓を公開した。
【写真】35歳3児の母モデル「急いで作ったとは思えない」夕食メニュー
近藤は「帰ってきてダッシュでご飯作り」とコメントし、「下味冷凍しといたのさっ」という豚バラ大根、エビフライ、細切りしたニンジンやピーマンの副菜の3品が並んだ食卓を公開。「モリモリ食べてたくさん寝よう！」と綴った。
この投稿に、ファンからは「食欲そそられる」「ご飯が進みそう」「美味しそう」「立派なおかず」「急いで作ったとは思えない」「愛情たっぷり」などと反響が寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳3児の母モデル「急いで作ったとは思えない」夕食メニュー
◆近藤千尋「下味冷凍」使った夕食公開
近藤は「帰ってきてダッシュでご飯作り」とコメントし、「下味冷凍しといたのさっ」という豚バラ大根、エビフライ、細切りしたニンジンやピーマンの副菜の3品が並んだ食卓を公開。「モリモリ食べてたくさん寝よう！」と綴った。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「食欲そそられる」「ご飯が進みそう」「美味しそう」「立派なおかず」「急いで作ったとは思えない」「愛情たっぷり」などと反響が寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】