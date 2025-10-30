フジ内田嶺衣奈アナ「“時短”でいきついた結果」斬新な手料理公開「初めて見た」「センスに脱帽」の声
【モデルプレス＝2025/10/30】フジテレビの内田嶺衣奈アナウンサーが10月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。時短料理を公開した。
【写真】35歳1児の母アナ「時短でいきついた結果…」衝撃の手料理
内田アナは「無性に食べたくて大葉たっぷり豆腐ハンバーグ」「トマトと茗荷」とテロップを入れた手料理2品を公開。「最近は時短レシピばかり探してます」とコメントした。
さらに「『時短』でいきついた結果、甘長とうがらしを切らないという選択をして、盛り付けで芸術的にいけるのでは…！？と思ったけど全く行けなかった日」と記し、焼いた肉を切っていないたくさんの甘長とうがらしでぐるっと囲んだ斬新な料理も披露。「模索はつづく…笑」と付け加えた。
この投稿に、ファンからは「時短大事ですよね」「美味しそう」「器がおしゃれ」「初めて見た料理」「盛り付けのセンスに脱帽」などと反響が寄せられている。
内田アナは1990年1月6日生まれ、東京都出身。2013年に同局に入社しこれまで「すぽると！」「FNN Live News α」「プライムオンラインTODAY」などを担当した。2021年9月22日に、同局の情報政策局に勤める男性社員と結婚。2024年9月23日、自身のInstagramを通じ第1子の妊娠を発表、3月5日には1月下旬に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
◆内田嶺衣奈アナ「時短」手料理公開
◆内田嶺衣奈アナの投稿に反響
