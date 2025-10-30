ワールドシリーズ第5戦

米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に臨んだ。試合前には、レイカーズで活躍したバスケ界のレジェンドであり、球団の共同オーナーでもあるマジック・ジョンソン氏が始球式に登場。日本人ファンからも反響を集めていた。

現役時代と同じ32番のドジャースのユニホームを着て始球式のマウンドにあがった66歳のジョンソン氏。プレートやや前方から投げたボールは、放物線を描きノーバウンドで捕手役を務めたムーキー・ベッツ内野手のグラブへ。投球後にはベッツとの記念写真に笑顔で納まった。

MLB公式インスタグラムは、始球式の模様を動画で投稿。206センチの長身ながら司令塔として、ノールックなど多彩なパスでレイカーズ黄金期をけん引。1991年にHIV感染を理由に惜しまれつつ引退したジョンソンに、SNS上の日本人ファンも反応した。

「おぉぉ。マジックジョンソン！ここはノールック投球で・・・なわけないか」

「今もめちゃくちゃ元気そうで楽しそうでこっちも嬉しくなる」

「始球式にマジックジョンソン！」

「マジックジョンソンが始球式って豪華すぎる」

「ご健在で何よりです」

「マジック・ジョンソン…デカい」

「マジック・ジョンソンの始球式。引退の時は『お別れ』感あって哀しかった」

「ベッツ、マジック・ジョンソンの始球式嬉しかっただろうな」

日本でも人気を博し、2002年に殿堂入りしたレジェンドの変わらぬ姿に歓喜の声が溢れていた。



