米大リーグの選手間投票で選ぶナ・リーグ最優秀選手賞に、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が選ばれた。ドジャースの大谷翔平投手は受賞を逃す結果に。米国の番組内では“大谷疲れ”が投票に影響したのではないかと指摘されている。

米野球専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」では、大谷とシュワーバーの今季成績を比較。シュワーバーは56本塁打で大谷を1本上回り、132打点との二冠王に輝いた。一方、大谷は打率.282、出塁率.392、長打率.622、OPS1.014、盗塁20などの指標で優位に立った。

WARでも大谷が7.7、シュワーバーが4.7と大差がついている。さらに今季は投手としても14試合に登板している。メジャー通算2043安打を誇る元捕手、A.J.ピアジンスキー氏は「ショウヘイ疲れは確実だよ」と指摘した。「彼（大谷）のピッチングについては話してないよね」「（シュワーバーはDH専門で）守備もないに等しいよ」と疑問を抱いている様子だ。

ピアジンスキー氏は「ショウヘイの話に疲れた人が『シュワーバーは良い年だった。よし、彼に投票しよう』となっているんだ。それから、私はショウヘイと全く面識がないけど、シュワーバーのことは少し知ってる。シュワーバーは多くの選手たちの間で素晴らしいヤツだという評判がすごく良い。人々は好きな人に投票するもんだ」と投票する選手たちの心理を分析した。

「どれだけの人がショウヘイと付き合いがあるかわからない。ショウヘイが全く素晴らしいヤツじゃないってわけじゃないよ。彼は最高のヤツかもしれない。毎回テレビで笑顔で、笑って、楽しんでる。ただ、ドジャース以外でどれだけの人が彼の人柄を知っているかわからない」

今回の受賞には、成績面以外の要素が大きく絡んでいると見ているようだ。



